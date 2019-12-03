03.12.2019, 09:51

Одна из эстонских сетей автомоек планирует агрессивное развитие и ищет мелких инвесторов


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Autopesula loo juurde
AutopesuFoto: Siim Lõvi

За шесть лет существования компания Mündipesula, первопроходец на эстонском рынке в сфере автомоек самообслуживания, успела открыть 10 точек в Таллинне, Нарве и Хаапсалу. Популярность таких моек среди автовладельцев стабильно растет, в связи с чем сеть Mündipesula поставила целью ускорить свое расширение в Эстонии, а также запустить услугу на зарубежных рынках.

Необходимый для реализации планов капитал предприятие надеется собрать при помощи краудфандинговой платформы Fundwise – Mündipesula ищет мелких инвесторов, взамен предлагая сравнительно низкий риск и возможность осуществить инвестицию с долговременной стабильной производительностью.

По словам директора по маркетингу Mündipesula Катрийн Мангус, на сегодняшний день автомойками сети воспользовались более миллиона раз. «До сих пор мы обходились без внешнего финансирования, и смогли захватить более трети рынка (35%). В то же время популярность автомоек такого типа продолжает расти – потребитель привык к кассам самообслуживания, всевозможным автоматам и автомойкам самообслуживания. Если раньше мойки самообслуживания принимали оплату исключительно купюрами или монетами, то теперь процесс оплаты упростился настолько, что не нужен даже бумажник. Оплату можно произвести банковской карточкой, Apple Pay, при помощи приложения Barking и даже отечественного приложения mTasku, которое давно и успешно используется сетями Alexela и Selver», – объяснила Мангус потребность в более интенсивном росте компании.

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По оценке Мангус, компания Mündipesula, в сравнении со своими конкурентами, развивалась более активно в первую очередь благодаря тому, что прилагает усилия к расширению и развитию услуги. «Мы сфокусировались на инновациях, но это касается не только технологии и функций мытья – мы также уделяем внимание внедрению новых способов оплаты и развитию программ лояльности», – рассказала Мангус.

В то же время открытие новой станции – удовольствие не из дешевых, поэтому Mündipesula решила обратиться к потенциальным инвесторам с целью привлечь до миллиона евро. «Хотя Mündipesula активно использует и традиционное финансирование – банковские инвестиции и инвестиции акционеров – мы хотим привлечь дополнительные средства за счет краудфандинговой платформы Fundwise. Это позволит нам развиваться быстрее и вывести бренд на внешние рынки», – добавила представитель компании.

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