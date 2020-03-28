Один из самых известных эстонских стартапов сокращает сотрудников

Согласно источникам издания Geenius, "сотрудников Starship собрали в группы, показали слайды", а затем объявили о сокращении. По состоянию на четвертый квартал прошлого года в эстонском отделении компании работало 186 человек. Geenius приводит цифру в 260 человек — вероятно, имеются в виду все отделения Starship в разных странах. Сколько из них сократили, издание не уточняет.

Основатель компании Ахти Хейнла пояснил, что из-за распространения коронавируса основной бизнес Starship по доставке еды в кампусах США временно переживает трудности, что привело к неожиданному переизбытку операторов роботов. ”Это и стало причиной сокращения штата”, — объяснил Хейнла.

По данным Инфобанка Äripäev, оборот Starship Technologies OÜ в 2019 году составлял 12 млн евро, а прибыль — 1,4 млн.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!