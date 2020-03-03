03.03.2020, 14:10

Один из открывающихся в Таллинне ресторанов Burger King расположится на Балтийском вокзале

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Burger King avamine Tallink Star laeval
Burger King avamine Tallink Star laevalFoto: Madis Veltman

Вчера мы писали о том, что уже этой весной в Таллинне откроется несколько ресторанов быстрого питания Burger King. Два из них будут расположены в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste. Сегодня стало известно, что еще одна точка расположится в павильоне ожидания рынка Балтийского вокзала.

По сообщению Tallink Grupp, обладателя франшизы Burger King в странах Балтии, первый ресторан отроется в центре Rocca al Mare, второй — на рынке Балтийского вокзала, третий — в центре Ülemiste.

В павильоне на площади около 600 м2 кроме Burger King расположится магазин Tallink Ekspress.

Представитель Tallink Grupp Катре Кываск сообщила, что ресторан Burger King на Балтийском вокзале будет самым большим в Таллинне. ”Все позиции меню будут изготавливаться из качественного сырья, которое соответствует самым высоким стандартам”, — подчеркнула она.

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