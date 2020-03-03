Один из открывающихся в Таллинне ресторанов Burger King расположится на Балтийском вокзале(5)
Вчера мы писали о том, что уже этой весной в Таллинне откроется несколько ресторанов быстрого питания Burger King. Два из них будут расположены в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste. Сегодня стало известно, что еще одна точка расположится в павильоне ожидания рынка Балтийского вокзала.
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