”Очевидец”: несколько работников фирмы Олега Гросса заявили о том, что получают зарплату в конверте

Журналисты провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что с выплаченных наличных социальный налог сначала действительно был не заплачен. Это было сделано позже, когда руководство уже узнало об эксперименте.

Работники решили рассказать о происходящем прежде всего потому, что в этом году Гросс был удостоен государственной награды за продвижение экономики, и это им показалось в свете имеющейся у них информации несправедливым.

Источники отметили, что полностью зарплату на счет якобы получают только офисные работники.

Руководитель розничной торговли OG Elektra Юллар Лехесоо назвал обвинения смешными и безосновательными, призванными опорочить предприятие.

В передаче отметили, что поскольку уплату налогов можно производить задним числом до 15 февраля следующего года, то налоговое мошенничество доказать очень трудно.

В OG Elektra трудится около 1800 человек.