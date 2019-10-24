"Очевидец": министр Ярвик давил на подчиненных из-за обнаружения листерии на заводе M. V. Wool

Кроме того, по данным передачи журналистских расследований "Очевидец", чиновники умалчивают о том, что в Эстонии распространен еще один штамм листерии, ставший причиной смерти еще большего числа людей, пишет rus.err.ee.

2 октября в интервью "Актуальной камере" Ярвик прокомментировал скандал, заявив, что не понимает, каким образом информация стала известна общественности: "Если это просочилось благодаря VTA, то это их ошибка".

"Суд должен вынести решение. Нет доказательств, что люди пострадали. У меня есть право вмешаться и просить, чтобы о вине M. V. Wool говорили только после решения суда", — добавил он.

По оценке "Очевидца", этими словами министр сознательно или по не знанию подтасовал факты, а также начале октября в передаче "Первая студия" Март Ярвик заявил, что у него нет доказательств причастности завода M. V. Wool к случаям листериоза, хотя соответствующий рапорт был направлен ему еще летом.