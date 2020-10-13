Очередной крах: клиенты эстонского интернет-магазина остались без денег и без товара

Во всех трех случаях клиенты в начале апреля заказали на сайте bestbutiik.ee товар, оплатили его доставку, но ни товара, ни возврата денег от магазина не получили.

В первом случае потребитель заказал 2 апреля блузку, заплатил 19.90 плюс 2.99 почтовые расходы. Во втором случае клиент 7 апреля заказал детскую спортивную одежду (16.39+2.49). В третьем случае покупатель 9 апреля заказал покрывало (9,99+2,99).

Не получив ни товара, ни денег, потребители обратились в Комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителя, которая обязала магазин вернуть заказчикам деньги, так как торговец не выполнил условия договора купли-продажи.

Ни по одному случаю Best Butiik OÜ со своей стороны пояснений комиссии не дал. Согласно данным Коммерческого регистра, у предприятия есть задолженность перед Налогово-таможенным департаментом в размере 2000 евро.

В социальных сетях Best Butiik извиняется и сообщает клиентам, что предприятие закрывается, а деньги за невыполненные заказы будут возвращены при первой возможности.