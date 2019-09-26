26.09.2019, 08:30

Очередной джекпот! Счастливчик выиграл в Bingo Loto более 400 000 евро

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rus.delfi.ee
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Очередной джекпот! Счастливчик выиграл в Bingo Loto более 400 000 евро
Unsplash

В среду был разыгран джекпот Bingo Loto суммой в 462 334,30 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете.

Последний раз джекпот Bingo Loto был выигран 31 августа. Жительница Тапа выиграла 380 137 евро, купив билет в местном магазине Grossi.

За восемь месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству более 6,7 млн евро налога на азартные игры. В то же время Eesti Loto выплатило 15 млн евро выигрышных денег, среди которых 3,5 млн евро за быстрые лотереи.

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