Очередной джекпот! Счастливчик выиграл в Bingo Loto более 400 000 евро

Последний раз джекпот Bingo Loto был выигран 31 августа. Жительница Тапа выиграла 380 137 евро, купив билет в местном магазине Grossi.

За восемь месяцев этого года Eesti Loto выплатило государству более 6,7 млн евро налога на азартные игры. В то же время Eesti Loto выплатило 15 млн евро выигрышных денег, среди которых 3,5 млн евро за быстрые лотереи.