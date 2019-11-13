Очередное эстонское предприятие попало в скандал в Германии
На эстонское предприятие-платежного посредника TransferWise в Германии обрушился гнев банков, так на своем сайте оно указывало стоимости переводов в банках выше, чем есть на самом деле, пишет Äripäev.
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