Очередное эстонское предприятие попало в скандал в Германии

Как сообщает Handelsblatt, предприятие TransferWise показывало на своем сайте платы за денежные переводы и обмен валюты в Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, Stadtsparkasse Augsburg и Western Union выше, чем есть на самом деле, ссылаясь на то, что эти цены якобы выросли в последние три месяца на 17% из-за Брекзита.

TransferWise призналось Handelsblatt, что это было действительно так, так как независимое предприятие, которое TransferWise наняло, сделало ошибку при обработке немецких данных.