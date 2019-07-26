26.07.2019, 18:50

Очередная торговая сеть перестанет продавать яйца кур, содержащихся в клетках


rus.delfi.ee
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Ära anda tasuta kanad
Ära anda tasuta kanadFoto: Argo Ingver

Сеть AS Prisma Peremarketid сообщила о решении отказаться к 2026 году от продажи яиц от кур, содержащихся в клетках.

Решение продиктовано изменениями потребительских привычек клиентов, принципами ответственной торговли и международными тенденциями.

Ассортимент альтернативой продукции будет расширен уже сейчас.

Наряду с Prisma от яиц, полученных от содержащихся в клетках кур, откажутся Rimi, Maxima и Stockmann.

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