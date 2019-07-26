26.07.2019, 18:50
Очередная торговая сеть перестанет продавать яйца кур, содержащихся в клетках
Сеть AS Prisma Peremarketid сообщила о решении отказаться к 2026 году от продажи яиц от кур, содержащихся в клетках.
Сеть AS Prisma Peremarketid сообщила о решении отказаться к 2026 году от продажи яиц от кур, содержащихся в клетках.
Решение продиктовано изменениями потребительских привычек клиентов, принципами ответственной торговли и международными тенденциями.
Ассортимент альтернативой продукции будет расширен уже сейчас.
Наряду с Prisma от яиц, полученных от содержащихся в клетках кур, откажутся Rimi, Maxima и Stockmann.
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