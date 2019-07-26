Очередная торговая сеть перестанет продавать яйца кур, содержащихся в клетках

Решение продиктовано изменениями потребительских привычек клиентов, принципами ответственной торговли и международными тенденциями.

Ассортимент альтернативой продукции будет расширен уже сейчас.

Наряду с Prisma от яиц, полученных от содержащихся в клетках кур, откажутся Rimi, Maxima и Stockmann.