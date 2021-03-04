Очередная проблема со второй пенсионной ступенью: вкладчиков уже годами дискриминировали и лишали денег

Старая ИТ-система почти 20 летней давности и сомнительные процессы тайком лишают денег вкладчиков во вторую пенсионную ступень, пишет Eesti Päevaleht.
Представьте, что в магазине скидка на молоко. Вы покупаете два пакета за евро и советуете соседу тоже урвать молоко по хорошей цене. Однако потом смотрите на выписку и банка и видите, что с вас сняли полную цену за молоко, два евро. Тем временем соседу продали его по скидочной цене. А банк объяснит это тем, что из-за наплыва покупателей не успел сразу заплатить за всех, и когда дошла ваша очередь, то магазин уже выставил полную цену.
Звучит совершенно абсурдно, но именно таким образом постоянно обращаются с как минимум полумиллионом эстоноземельцев, которые присоединились ко второй пенсионной ступени и вносят туда каждый месяц 2% от зарплаты. Как известно, это происходило с самого начала учреждения второй ступени, и никому не приходило в голову, что систему нужно исправить, так как информация об этом просто не разглашалась.
Проблемы начинаются тогда, когда деньги начинают свой путь в пенсионный фонд второй ступени. В день зарплаты работодатель высчитывает от зарплаты работника, присоединившегося ко второй степени, 2% и направляет их в пенсионный фонд. Сами деньги обычно поступают в Налоговый департамент на десятый день следующего месяца, когда предприятия и учреждения обязаны задекларировать и перевести все налоги.
Налоговая же позволяет автоматической программе проверить, правильная ли сумма и перевести пенсионные взносы эстоноземельцев на счет Пенсионного центра, принадлежащий владельцу таллиннской биржы Nasdaq. Пенсионный центр в свою очередь распределяет деньги в соответствующие фонды и считаются как паи.
Но на сайте Пенсионного центра весь процесс резко сбавляет оборот. Не стоит ждать, что уплаченные вами 2% превратятся в паи уже 10 числа следующего месяца - процесс может занять до двух месяцев. Пенсионный центр объясняет такую задержку исходящим из закона правом Налогового департамента проверять декларации предприятий в течение 15 рабочих дней.
Как объяснили в Налоговом департаменте, в связи с имеющимися техническими решениями было установлено, что самый оптимальный вариант - переводить Пенсионному центру в день деньги до 50 000 людей. Поэтому деньги более чем 500 000 человек департамент переводит в течение целых десяти дней.
Таким образом, если работодатель должен обязательно перевести деньги работника государству до 10 дня следующего месяца, то в пенсионный фонд они не переводятся разом, а частями в течение пары недель. Для примера, вот показатели за январь.
И тут стоит вернуться к примеру с молоком. Стоимость паев пенсионных фондов колеблется каждый день, а логика системы накопительной пенсии должна заключаться в том, чтобы сумма накопленной пенсии людей увеличивалась, а не наоборот.
Соответсвенно, если деньги переводятся в разные дни, то люди получают разное количество паев за каждый свой евро, даже если их деньги переводятся в один и тот же фонд. Например, если человеку повезло и департамент перевел деньги фонду в благоприятный момент, то он получает два пая. А тот человек, чьи деньги переводятся фонду спустя две недели, когда стоимость паев изменилась, получает лишь одно евро, потому что за это время фонд нарастил стоимость своих паев (как и должно быть в фонде).
Все это - совершенно несправедливо. Разделение на группы дискриминирует часть владельцев фонда второй пенсионной ступени. Почему же Налоговая не переводит все деньги сразу Пенсионному центру, чтобы избежать возникновения подобного неравенства?
Оказывается проблема не в Налоговой, а в Пенсионном центре. Она заключается в том, что его возможность обрабатывать взносы во вторую пенсионную ступень в один день ограничена. Одним словом, если департамент и может перевести все деньги за раз, то система пенсионного центра не в состоянии за день обработать счета более 50 000 клиентов.
Эстония уже давно является э-государством. Разве не должно быть какого-то цифрового решения, чтобы исправить проблему? По словам советника отдела страховой политики Министерства финансов Керту Федотов, учитывая большие объемы, совершить все платежи невозможно ни за один, ни за два дня.
Она добавила, что сейчас, когда платежи людей разбиваются на группы, нет никакого определенного порядка, то есть деньги одного человека в один месяц могут поступить в Пенсионный центр раньше, а на следующий месяц уже позже. "Поэтому эта модель во всех отношениях одинаково равномерная и неравная", - заявила Федотов.
Звучит сомнительно - будто государство считает, что система, когда каждый эстоноземелец может остаться без своего законного "пакета молока", является действенной, потому что все одинаково остаются в проигрыше.
Федотов добавила, что возможно, в данном случае действительно есть над чем поработать, так как в развитие системы уплаты налогов государство не инвестировало с 2003 года. И хотя в течение прошедших лет система развивалась, а ее мощность увеличивалась, то вопрос процессов поступления денег никто не поднимал. "Они работали с начала создания второй пенсионной ступени, однако это не означает, что эти процессы не стоит пересмотреть", - отметила советник.
"Пересмотреть процессы и провести анализ можно будет при возникновении первой возможности", - пообещала Федотов. К сожалению, вряд ли получится что-то изменить - до начала следующего года Пенсионный центр занят изменениями, которые вызвало решение прошлого правительства сделать вторую пенсионную ступень добровольной.
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