Очередная проблема со второй пенсионной ступенью: вкладчиков уже годами дискриминировали и лишали денег

Представьте, что в магазине скидка на молоко. Вы покупаете два пакета за евро и советуете соседу тоже урвать молоко по хорошей цене. Однако потом смотрите на выписку и банка и видите, что с вас сняли полную цену за молоко, два евро. Тем временем соседу продали его по скидочной цене. А банк объяснит это тем, что из-за наплыва покупателей не успел сразу заплатить за всех, и когда дошла ваша очередь, то магазин уже выставил полную цену.

Звучит совершенно абсурдно, но именно таким образом постоянно обращаются с как минимум полумиллионом эстоноземельцев, которые присоединились ко второй пенсионной ступени и вносят туда каждый месяц 2% от зарплаты. Как известно, это происходило с самого начала учреждения второй ступени, и никому не приходило в голову, что систему нужно исправить, так как информация об этом просто не разглашалась.

Проблемы начинаются тогда, когда деньги начинают свой путь в пенсионный фонд второй ступени. В день зарплаты работодатель высчитывает от зарплаты работника, присоединившегося ко второй степени, 2% и направляет их в пенсионный фонд. Сами деньги обычно поступают в Налоговый департамент на десятый день следующего месяца, когда предприятия и учреждения обязаны задекларировать и перевести все налоги.

Налоговая же позволяет автоматической программе проверить, правильная ли сумма и перевести пенсионные взносы эстоноземельцев на счет Пенсионного центра, принадлежащий владельцу таллиннской биржы Nasdaq. Пенсионный центр в свою очередь распределяет деньги в соответствующие фонды и считаются как паи.

Но на сайте Пенсионного центра весь процесс резко сбавляет оборот. Не стоит ждать, что уплаченные вами 2% превратятся в паи уже 10 числа следующего месяца - процесс может занять до двух месяцев. Пенсионный центр объясняет такую задержку исходящим из закона правом Налогового департамента проверять декларации предприятий в течение 15 рабочих дней.

Как объяснили в Налоговом департаменте, в связи с имеющимися техническими решениями было установлено, что самый оптимальный вариант - переводить Пенсионному центру в день деньги до 50 000 людей. Поэтому деньги более чем 500 000 человек департамент переводит в течение целых десяти дней.