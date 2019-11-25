Очень нужен автомобиль? В этом объявлении дается шанс всем тем, у кого вообще нет денег

Пользователь Талис Швендке (Talis Schvendke) делится на своей странице в Facebook объявлением, в котором объясняет, что автомобилем можно завладеть только через розыгрыш. "Здравствуйте! Человек, который поставит этой фотографии "нравится", будет участвовать в розыгрыше этого автомобиля, розыгрыш состоится 26.11.19". К настоящему моменту на пост отреагировали более 4000 человек.

По словам владельца, на приборной панели горит лампочка, которой у него просто нет времени заниматься, и именно поэтому разумнее отдать верную лошадку. "Автомобиль — Peugeot 407 1,6hdi, с пробегом 455000, на приборной панели автомобиля горит лампочка индикатора сажевого фильтра, сажевый фильтр поменян, не гаснет, у самого, к сожалению, нет времени, чтобы устранить ошибку, автомобиль стоит не меньше четырех месяцев, техосмотр заканчивается 02.12.19".

Именно благодаря розыгрышу свой шанс получают и те, у кого не хватает денег, но машина очень нужна. "Если ты знаешь кого-то, кому нужен автомобиль, то поделись этим постом с ним, и кто знает, вдруг именно он тот счастливчик, который получит его".