Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом

"Маленькие капельки с вирусом, которые образуются при кашле и чихании, оседают на предметах обихода, и человек, трогая их, вполне может заразиться", — отметил в беседе с изданием заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Михаил Щелканов.

Однако завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова считает, что передача коронавируса через посылки из китайского интернет-магазина маловероятна из-за чувствительности возбудителя заболеваний к изменениям окружающей среды.

"Обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка", — подчеркнула Кожевникова.

В конце декабря в Китае произошла вспышка пневмонии, которая, по предварительной оценке экспертов, связана с новым коронавирусом. Согласно последней информации, в результате заболевания погибли 17 человек. Случаи заражения зафиксировали также в Южной Корее, Японии, США и Таиланде.