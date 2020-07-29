ОБЗОР ЗАРПЛАТ | 100 000 евро в год! Эстонские госчиновники богаче политиков

Недавно небольшой скандал вызвало сообщение, что новый руководитель создаваемого при Министерстве культуры Департамента по делам образования и молодежи будет получать зарплату в размере 6900 евро в месяц. По мнению многих, это слишком много. Но годовая зарплата в 82 800 никакой не рекорд, многие чиновники зарабатывают намного больше.

Во главе списка получающих наивысшую зарплату от налогоплательщиков — руководители госпредприятий. Как обычно, на вершине — представители Eesti Energia Ааво Кярмас и Хандо Суттер; да и Райне Пайо нет причин быть недовольным своими доходами. Ниже в списке местечко нашлось и некоторым другим работникам энергетического концерна.

Политиком с самым высокими доходами является президент ЭР Керсти Кальюлайд. Правда, источником значительной часть ее доходов является Европейская контрольная палата, где она трудилась до избрания на пост президента. Прошлая работа еврочиновником приносит доход даже спустя несколько лет после ухода с должности, причем даже больший, чем ежедневная работа президентом Эстонии.

Полный список — в конце статьи.

Далее идут руководители Банка Эстонии, чей доход как работников общественного сектора — как из другого мира. Но это и не удивительно, потому что в широком смысле Банк Эстонии — часть структуры Европейского центрального банка.

Для Эстонии гигантскими можно назвать доходы директора Больничной кассы Райна Лаане, он зарабатывает наполовину больше, чем премьер-министр Юри Ратас. Нет причин жаловаться и членам правления Больничной кассы Карлу-Хенрику Петерсону и Пилле Банхард.

Очень хорошо зарабатывает Игнар Фьюк, который на посту главы столичного Департамента городского планирования получает тоже наполовину больше Ратаса. Гендиректор Департамента статистики Март Мяги получил от фирмы Telema AS в виде дивидендов столько же, сколько и виде зарплаты в своем департаменте.

Нельзя сетовать на доходы и руководителям больниц, которые зарабатывают гораздо больше, чем, к примеру, министр социальных дел Танель Кийк.

Только после длинного ряда чиновников и руководителей ведомств мы видим в списке первого политика, получающего свой доход и от эстонского государства — на сей раз это Виктор Васильев. Правда, доход в 126 196 евро в прошлом году был немного меньше, чем годом ранее. А зарплата члена Рийгикогу для него — лишь меньшая часть заработка, большую часть он получил в сфере предпринимательства.