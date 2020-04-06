ОБЗОР | Забудьте о недельном ожидании заказанных продуктов! Смотрите, многие фирмы предлагают доставку в тот же день!

Портал Kasulik подготовил обзор э-магазинов, которые предлагают доставку товаров на дом. Этот список будет пополняться.

HORECA SERVICE

Что можно заказать?

Продукты питания и алкоголь. Так как фирма специализируется на снабжении предприятий общественного питания, то ассортимент достаточно широк.

Стоимость?

Если заказ сделан на сумму меньше 60 евро, что доставка обойдется в 6 евро, более дорогой заказ исполняется бесплатно.

Где оказывается услуга?

Продукты питания доставляются в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере и Хаапсалу.

Срок исполнения?

Если заказ оформлен до полудня, то доставка производится в тот же день.

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FRUIT EXPRESS

Что можно заказать?

Продукты, промтовары и алкоголь. Не обращайте внимание на название. Помимо фруктов фирма предлагает большой спектр других товаров.

Стоимость?

Доставка стоит 4,90 евро, при заказе на сумму больше 59 евро - бесплатно. Минимальная сумма заказа - 30 евро.

Где оказывается услуга?

Таллинн и окрестности (в т.ч. Саку, Юри, Маарду)

Срок исполнения?

Заказав сегодня (6.04) после обеда, товар доставят утром следующего дня.

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EXPRESS TALUKAUP

Что можно заказать?

Эстонские фермерские продукты

Стоимость?

Плата за доставку 3,90.

Где оказывается услуга?

Таллинн и окрестности.

Срок исполнения?

Заказы доставляют на следующий день при условии оформления заказа до 22.00.

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FRENCH GOURMAND

Что можно заказать?

Специализируется на различных деликатесах, хотя в ассортименте есть и обычные продукты.

Стоимость?

Начиная с 30 евро - бесплатно, меньший по сумме заказ - 5 евро.

Где оказывается услуга?

По всей Эстонии.

Сроки исполнения?

При оформлении заказа до 12.00 - в тот же день. При заказе, сделанном после полудня, - на следующий день.

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VITAMIINIKULLER

Что можно заказать?

Продукты питания.

Стоимость?

При заказе на сумму ниже 55 евро плата за доставку составляет 5 евро, свыше 55 евро - бесплатно.

Где оказывается услуга?

Таллинн и ближайшие окрестности, Кейла, Сауэ, Пярну и Рапла. Более точная информация - здесь.

Сроки исполнения?

В Таллинне - на следующий день, в других городах - по предварительной договоренности.