Обзор онлайн-торговли в Европе: какие страны обошли Эстонию по интернет-покупкам в 2020 году?

В Европе 89% людей в возрасте от 16 до 74 лет пользуется интернетом. 64% от общего числа пользователей заказывали в 2020 году товары онлайн. Стоит отметить, что до 2018 года основная возрастная группа покупателей была от 25 до 54 лет. Но за последние 10 лет количество покупателей в возрасте 16-25 лет в Европе выросло с 48% до 78%, и теперь эта возрастная группа стала основной. Об этом говорится в последнем отчете Евростата.

Для сравнения были взяты данные, основанные на покупках людей в возрасте от 16 до 74 лет. Лидером в общем зачете по всем странам стала Дания. 98% людей в этой стране пользуется интернетом, а покупки онлайн совершили в прошлом году 89% пользователей.

Второе место отошло Нидерландам. 95% пользователей насчитывает эта страна, и 87% из них заказывали разные товары в сети. Третье место в рейтинге занимает Швеция — 97% пользователей, и 84% из них совершали интернет-покупки.

В интернете совершали приобретения минимум 70% от всех пользователей также в Германии, Люксембурге, Чехии, Бельгии, Франции, Ирландии и Финляндии. Страны Балтии показали более скромные результаты.

В Эстонии 90% активного населения использует интернет. Это один из самых высоких показателей в Европе. Количество интернет-покупок совершили 68% пользователей — и это больше, чем в соседних странах.

В Латвии при тех же 90% пользователей показатель совершивших приобретение в сети составляет всего 56%. В Литве данные составляют 84% и 54% соответственно.

Меньше всего заказывали онлайн в Болгарии (31% пользователей), Румынии (38%) и в Италии (38%).

По словам председателя правления эстонской компании RIA.com Marketplaces Артема Уманца, в Украине, где фирма ведет успешный бизнес, интернет-магазины и маркетплейсы растут и развиваются с невероятной скоростью.

”Онлайн-продажи в Украине растут очень быстро. До пандемии в 2019 году рост составлял 17%. В 2020 году этот показатель вырос на 107% по сравнению с прошлым годом. Количество интернет-пользователей в Украине также растет: при 45 миллионах населения интернетом пользуются 25 миллионов людей. По нашим данным, каждый третий хоть раз в год совершает покупку в интернете. Это огромный рынок, и он будет расти и дальше”, — говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.