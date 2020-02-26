Обзор: локомотив экономического роста Эстонии притормозил

Объём строительных работ, выполненных эстонскими компаниями за рубежом, увеличился на 60% в годовом сравнении, но этот рост достигнут при относительно небольших объёмах. Доля строительных работ, выполненных за рубежом, в прошлом году увеличилась. В то время как годом ранее доля выполненных за рубежом работ в среднем составляла 6%, в этом году доля строительных работ, выполненных за рубежом, составила 8%. В Латвии, Литве и Финляндии рост строительства (включая строительство зданий) в прошлом году замедлился, тогда как в Швеции объёмы строительства начали расти.

По оценкам строительных предприятий, дефицит рабочей силы в строительстве в прошлом году пошёл на спад

По мере замедления роста объёмов строительства, пошла по сравнению с 2017-2018 годами на спад и нехватка рабочей силы в строительстве. И без того тяжёлая ситуация на рынке труда в предыдущие годы была бы ещё более напряжённой без привлечения работников из-за рубежа. В то же время объёмы строительства прошли свой пик, и основным препятствием для строительства, по мнению строительных компаний, является проблема спроса, что также ослабило чувство уверенности строительных компаний за последние два года.

Число строящихся объектов коммерческой недвижимости снижается

В прошлом году количество разрешений на строительство нежилых зданий сократилось на 10%, а количество разрешений на использование — на 33%. В нежилом сегменте в ближайшее время не ожидается быстрого роста. Ожидается, что в условиях замедления экономического роста спрос на коммерческую недвижимость в ближайшем будущем будет ниже, чем в предыдущие годы.

Спрос на жилищную недвижимость по-прежнему высок

Количество введённых в эксплуатацию новых жилищ в прошлом году было на 8% выше, чем годом ранее. Хотя рост замедлялся второй год подряд, в последний раз мы видели такое большое количество новых жилищ в 2007 году. Разрешений на строительство жилой недвижимости в прошлом году было выдано на 15% больше, чем годом ранее. Поэтому можно ожидать умеренного роста объёмов жилищного строительства. Хотя запас квартир для продажи упал немного ниже пика 2018 года, несколько меньшее предложение хорошо сбалансировано со спросом.

Чувство уверенности домохозяйств на ближайшее время в отношении покупки или строительства жилья чуть ниже пика 2017-2018 годов, но всё ещё находится на высоком уровне. Доступность жилья в последние годы оставалась на высоком уровне, чему способствовал быстрый рост доходов домохозяйств. Ожидается, что наряду с замедлением экономического роста напряжённость на рынке труда в следующем году несколько ослабнет, что, по нашему мнению, несколько притормозит рост заработной платы, хотя он и останется сильным. Сильный рост заработной платы и низкие процентные ставки продолжат способствовать спросу на жилье.

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