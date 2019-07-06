06.07.2019, 09:44

ОБЗОР ЭСТОНСКИХ РЫНКОВ | Цены на раннюю картошку, капусту, морковь продолжают падать


rus.delfi.ee
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ОБЗОР ЭСТОНСКИХ РЫНКОВ | Цены на раннюю картошку, капусту, морковь продолжают падать
Margus Pahv

Издание Maaleht предлагает обзор цен на наиболее распространенную продукцию, предлагаемую на рынках Эстонии.

Цены указаны по состоянию на 2 июля.

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