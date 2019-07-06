06.07.2019, 09:44
ОБЗОР ЭСТОНСКИХ РЫНКОВ | Цены на раннюю картошку, капусту, морковь продолжают падать(2)
Издание Maaleht предлагает обзор цен на наиболее распространенную продукцию, предлагаемую на рынках Эстонии.
Издание Maaleht предлагает обзор цен на наиболее распространенную продукцию, предлагаемую на рынках Эстонии.
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