ОБЗОР | Электросамокаты Bolt, Tuul и Bird: где цена ниже, а где зона аренды шире?

У всех трех фирм указаны цена за минуту поездки на самокате в 0,15 евро. Разница же в том, сколько составляет цена за начало поездки и в какие районы можно поехать на самокате.

Tuul



В этом году первыми на улицы Таллинна попали произведенные в Эстонии самокаты Tuul. Предприятие использует разработанные и произведенные в Эстонии самокаты, 40% компонентов которых сделаны из переработанных материалов. В первые дни предлагалась скидка -50% для ознакомления, но на данный момент стоимость начала поездки уже составляет 1 евро и за каждую минуту аренды — 0,15 евро.

15 минут езды = 3,25 евро

Bird



На выходных на улицах Таллинна также появились электросамокаты фирмы из США Bird. Стоимость начала поездки также составляет 1 евро и за каждую минуту аренды — 0,15 евро.

15 минут езды = 3,25 евро

Bolt



Bolt предлагала свои электросамокаты жителям и гостям столицы еще в прошлом году, но в этом фирма вышла на улицы Таллинна последней. Bolt обновила свои самокаты и теперь предлагает в аренду модели Ninebot MAX. По сравнению с другими фирмами у Bolt цена за начало поездки в вдвое ниже: 0,50 евро за начало и 0,15 евро за каждую минуту аренды.

15 минут езды = 2,75 евро

Зоны аренды



Зоны аренды у всех фильм отличаются, но пос сравнению с прошлым годом, они расширились. Чтобы точно посмотреть протяженность зоны аренды каждой фирмы, нужно посмотреть карту в приложениях.

Самая обширная зона аренды сейчас у Bolt, у кого она достигает через тонкие длинные участки до Хааберсти и ТТУ. Также можно поехать в Пеэтри. С прошлой недели Bolt предлагает аренду самокатов и в Тарту.

Зона аренды Bird ограничивается Кесклинном, Уус Мааилм, Каламая и частью Пыхья-Таллинна. Также можно доехать до порта Пирита.

Tuul также достигает до Хааберсти и ТТУ, можно ехать по Пярнускому шоссе и в Пирита.