Обзор департамента: с мая по август листерию нашли в восьми пробах M.V.Wool — где именно?

Министр Ярвик заверил в интервью Maaleht, что в настоящее время по его данным в торговой сети Эстонии товаров с листерией в продаже нет. "По моим данным, их нет в продаже. Это гарантирует контроль нашего Ветеринарно-пищевого департамента (VTA). Они берут контрольные пробы и из магазинов. Завод не выпускает ни одной партии без взятия проб. Из каждой партии на заводах — он не один — взяты пробы. То, что продается в магазинах, безопасно".

В середине октября M.V.Wool провело на своем заводе в Харку полную стерилизацию и приостановило производство на два дня. Целью остановки и очистительных работ было исключить наличие листерии в производственном здании и на производственных площадях.