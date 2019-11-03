03.11.2019, 13:20

Обзор департамента: с мая по август листерию нашли в восьми пробах M.V.Wool — где именно?


Редактор: Вера Степанова
Редактор.
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Pilt MV Wooli uue tööstuskompleksi avamiselt 2010. aastal
Pilt MV Wooli uue tööstuskompleksi avamiselt 2010. aastalFoto: Ilmar Saabas

Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) с мая по август этого года взял пробы из сырья, с производственных площадей, из производственной среды и из продукции рыбного завода M.V.Wool 98 раз. Из них бактерию листерию нашли в восьми пробах, пишет Maaleht.

Бактерия обнаружилась в следующих пробах:

20.06.19 склад AS M.V.Wool — нарезанный лосось холодного копчения

26.06.19 AS M.V.Wool — слабосоленая нарезка

04.07.19 Lasnamäe Maksimarket — нарезанный слабосоленый лосось

02.08.19 Maxima — форель холодного копчения

02.08.19 Maxima — лосось холодного копчения

02.08.19 Maxima — соленая форель

13.08.19 Kristiine Prisma — соленая радужная форель

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13.08.19 Kristiine Prisma — лосось холодного копчения

Эти данные содержатся в письме, отправленном 9 октября от генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента Индрека Халлисте министру сельской жизни Марту Ярвику.

Ярвик на этой неделе подтвердил в интервью Maaleht, что 9 октября получил от гендиректора VTA официальный целостный обзор случаев с листерией.

В то же время данный обзор касается только связанных с рыбным заводом AS M.V.Wool случаев.

Министр Ярвик заверил в интервью Maaleht, что в настоящее время по его данным в торговой сети Эстонии товаров с листерией в продаже нет. "По моим данным, их нет в продаже. Это гарантирует контроль нашего Ветеринарно-пищевого департамента (VTA). Они берут контрольные пробы и из магазинов. Завод не выпускает ни одной партии без взятия проб. Из каждой партии на заводах — он не один — взяты пробы. То, что продается в магазинах, безопасно".

В середине октября M.V.Wool провело на своем заводе в Харку полную стерилизацию и приостановило производство на два дня. Целью остановки и очистительных работ было исключить наличие листерии в производственном здании и на производственных площадях.

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