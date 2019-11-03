Обзор департамента: с мая по август листерию нашли в восьми пробах M.V.Wool — где именно?

Бактерия обнаружилась в следующих пробах:
20.06.19 склад AS M.V.Wool — нарезанный лосось холодного копчения
26.06.19 AS M.V.Wool — слабосоленая нарезка
04.07.19 Lasnamäe Maksimarket — нарезанный слабосоленый лосось
02.08.19 Maxima — форель холодного копчения
02.08.19 Maxima — лосось холодного копчения
02.08.19 Maxima — соленая форель
13.08.19 Kristiine Prisma — соленая радужная форель
13.08.19 Kristiine Prisma — лосось холодного копчения
Эти данные содержатся в письме, отправленном 9 октября от генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента Индрека Халлисте министру сельской жизни Марту Ярвику.
Ярвик на этой неделе подтвердил в интервью Maaleht, что 9 октября получил от гендиректора VTA официальный целостный обзор случаев с листерией.
В то же время данный обзор касается только связанных с рыбным заводом AS M.V.Wool случаев.
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