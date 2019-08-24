ОБЗОР ЦЕН | Где дешевле купить лисички, капусту, лук и помидоры? На Центральном рынке!

В Таллинне три больших рынках: в Нымме, возле Балтийского вокзала и Центральный рынок. Цены на столичных прилавках отличаются. С разницей в 10 километров цена за один продукт может различаться в два раза. Maaleht сравнил цены и на других рынках: в Нарве, Вияльнди, Тарту и других городах Эстонии.

Смотрите таблицу!

Лисички на Центральном стоят 4.9, а в Нымме 10 евро. Брусника 3.5 и 7. А соленые огурцы 5 и 4.5.

Все цены в евро за один килограмм.