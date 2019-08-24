ОБЗОР ЦЕН | Где дешевле купить лисички, капусту, лук и помидоры? На Центральном рынке!

Лето подходит к концу, а значит пора собирать урожай. Но на рынках цены на домашние овощи и фрукты все равно высокие. Чтобы закупиться подешевле, в Таллинне придется поездить по разным рынкам, а то и вовсе доехать до Нарвы, например, за капустой.
В Таллинне три больших рынках: в Нымме, возле Балтийского вокзала и Центральный рынок. Цены на столичных прилавках отличаются. С разницей в 10 километров цена за один продукт может различаться в два раза. Maaleht сравнил цены и на других рынках: в Нарве, Вияльнди, Тарту и других городах Эстонии.
Смотрите таблицу!
Лисички на Центральном стоят 4.9, а в Нымме 10 евро. Брусника 3.5 и 7. А соленые огурцы 5 и 4.5.
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