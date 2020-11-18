Обычных праздников не будет: как в этом году мы будем встречать Рождество и Новый год?

Еще начиная с весны из-за пандемии COVID-19 нам пришлось изменять свои привычки и уклад жизни. Рождество и Новый год — не исключение. Раньше на эти праздники могли отлично заработать организаторы мероприятий, арендодатели помещений, артисты и кейтеринговые фирмы. Теперь они останутся без заработка, если не произойдет чудо.

Приходится отменять корпоративы и фирмам, с большим числом работников, которые раньше могли принести организатором большую прибыль. Например, рождественские и новогодние корпоративы решил отменить Kaubamaja с 760 сотрудниками.

Enics Eesti с 750 сотрудниками отказались от традиционного большого корпоратива и в этом году организуют для работников в столовой предприятия торжественный рождественский ужин. Также будут проведены традиционные рождественские мастерские, но немного по-другому: теперь ключевые слова рассредоточение и соблюдение дистанции.

Многие предприятия, которые опросил Ärileht, пожаловались на то, что сейчас совсем нет определенности, потому что ситуация постоянно меняется.

Еще две недели назад исполнительный директор организатора мероприятий Eesti koolitus- ja konverentsikeskus Рагне Талв была полна надежд. Праздники в Таллинне и Тарту были распроданы, хотя ограничения допускали в залы лишь две третих от обычного числа частников. Теперь же эти праздники перенесены на следующий год.

По ее словам, несмотря на отсутствие дополнительных ограничений со стороны правительства, хватило и повышения числа инфицированных до 300 человек в сутки, чтобы даже самые смелые начали сомневаться в своем желании участвовать в праздниках. Хотя условия не предусматривали отмену бронирования, фирма пошла клиентам навстречу. Всем желающим вернули полную сумму, сообщила Талв.

Государство не получит миллионы евро налогов



Министерство финансов подсчитало, что из-за отмены рождественских и новогодних мероприятий в казну государство не поступит налогов примерно на 6,2 миллиона евро — к такому выводу пришли, посмотрев поступления за прошлый год.

Предприятия обязаны платить социальный и подоходный налог с предоставляемым сотрудникам нефинансовых, но имеющих денежную ценность льгот, как мероприятия, питание или рабочий автомобиль. В прошлом году налог на специальную льготу как раз и составил 6,2 млн евро.