18.11.2020, 11:33

Обычных праздников не будет: как в этом году мы будем встречать Рождество и Новый год?

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Кая Коовит
EST
Jõulupuu Tallinnas, Raekoja platsil
Jõulupuu Tallinnas, Raekoja platsilFoto: Tiit Blaat

Коронавирус оставит нас без традиционных и долгожданных зимних празднеств. Без прибыли останутся как организаторы, так и государство. Однако для жаждущих праздника не все еще потеряно.

Еще начиная с весны из-за пандемии COVID-19 нам пришлось изменять свои привычки и уклад жизни. Рождество и Новый год — не исключение. Раньше на эти праздники могли отлично заработать организаторы мероприятий, арендодатели помещений, артисты и кейтеринговые фирмы. Теперь они останутся без заработка, если не произойдет чудо.

Приходится отменять корпоративы и фирмам, с большим числом работников, которые раньше могли принести организатором большую прибыль. Например, рождественские и новогодние корпоративы решил отменить Kaubamaja с 760 сотрудниками.

Enics Eesti с 750 сотрудниками отказались от традиционного большого корпоратива и в этом году организуют для работников в столовой предприятия торжественный рождественский ужин. Также будут проведены традиционные рождественские мастерские, но немного по-другому: теперь ключевые слова рассредоточение и соблюдение дистанции.

Многие предприятия, которые опросил Ärileht, пожаловались на то, что сейчас совсем нет определенности, потому что ситуация постоянно меняется.

Еще две недели назад исполнительный директор организатора мероприятий Eesti koolitus- ja konverentsikeskus Рагне Талв была полна надежд. Праздники в Таллинне и Тарту были распроданы, хотя ограничения допускали в залы лишь две третих от обычного числа частников. Теперь же эти праздники перенесены на следующий год.

По ее словам, несмотря на отсутствие дополнительных ограничений со стороны правительства, хватило и повышения числа инфицированных до 300 человек в сутки, чтобы даже самые смелые начали сомневаться в своем желании участвовать в праздниках. Хотя условия не предусматривали отмену бронирования, фирма пошла клиентам навстречу. Всем желающим вернули полную сумму, сообщила Талв.

Государство не получит миллионы евро налогов


Министерство финансов подсчитало, что из-за отмены рождественских и новогодних мероприятий в казну государство не поступит налогов примерно на 6,2 миллиона евро — к такому выводу пришли, посмотрев поступления за прошлый год.

Предприятия обязаны платить социальный и подоходный налог с предоставляемым сотрудникам нефинансовых, но имеющих денежную ценность льгот, как мероприятия, питание или рабочий автомобиль. В прошлом году налог на специальную льготу как раз и составил 6,2 млн евро.

За девять месяцев 2020 года в государственную казну поступило на 3,5 млн евро меньше подоходного налога и на 7,2 млн евро меньше социального налога — на 15% меньше по сравнению с прошлым годом.

Некоторые фирмы ищут решения для проблем, возникших из-за того, что людям нельзя собираться вместе физически. Одно такое решение — виртуальные мероприятия. Люди уже привыкли проводить онлайн-собрания, пришло время перейти и к праздникам.

Например, SEB в этом году уже проводил корпоративы для сотрудников посредством видеомоста, и рождественские праздники станут не исключением. Если раньше детям сотрудников дарили билеты в театр или кино, то теперь они смогут посмотреть выступления в режиме онлайн, не выходя из дома.

LHV также перевел свой масштабный новогодний корпоратив в онлайн-среду. Оба банка признают, что эмоции реального и виртуального праздника нельзя сравнить, но приходится подстраиваться под сложившиеся обстоятельства.

Playtech Estonia еще с весны, после переходя на удаленную работу, начала организовывать для сотрудников различный онлайн-кампании и конкурсы, чтобы поднять их дух и мотивацию. Зимние праздники — не исключение.

Хорошая новость для сотрудников в том, что останутся подарки. Торговая сеть Rimi Eesti подтвердила, что и в этом году, как принято, вручит сотрудникам рождественские подарки. HKScan Estonia также продолжит давнюю традицию и выдаст сотрудникам подарочные наборы лучшей продукции Rakvere и Tallegg, чтобы они могли насладиться ей вместе с семьей и близкими.

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