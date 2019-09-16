Обычные кассы уходят в прошлое? Работник Maxima — клиенту: обслуживайте себя сами!

Клиент магазина рассказал в соцсетях об этом неприятном опыте в тырваской Maxima, добавив, что за ним стоял пожилой человек, который получил точно такой же ответ, но был более настырным и все же заставил кассира его обслужить.

Руководитель отдела обслуживания Maxima Eesti Владислава Грюнталь подтвердила, что они в курсе сложившейся ситуации и уже извинились перед клиентом. Также вместе с персоналом магазина в Тырва они обсудили, как избегать подобных ситуаций в будущем. Для данного магазина кассы самообслуживания — явление довольно новое, будут проведены дополнительные курсы для работников касс самообслуживания, чтобы они могли быстро реагировать на технические проблемы.

По словам Грюнталь, все больше их клиентов предпочитают кассы самообслуживания. "Ситуация, которая произошла в Тырва, весьма печальна и мы приносим извинения своим клиентам за причиненные неудобства".