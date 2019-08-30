30.08.2019, 17:35

Обязаны ли вы выплачивать кредит за близкого человека, если он внезапно умер?

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rus.delfi.ee
EST 16
Обязаны ли вы выплачивать кредит за близкого человека, если он внезапно умер?
Pixabay

К Maaleht обратился читатель с вопросом. Скончался его отец, оставив квартиру, взятую в кредит. Наследники интересуются, что же будет, если они вступят в права на наследство?

"Наш отец два года назад взял в кредит небольшую квартиру. Теперь он скоропостижно скончался. Нас двое детей, то есть мы наследники его квартиры. Мы еще не оформили наследственные документы и не поделили квартиру", — пишет читатель.

Он просит объяснить, кто должен выплачивать кредит на квартиру, должны ли выплаты поступать в банк без перерыва, и можно ли остановить выплату кредита до того момента, когда станет ясно, кто же будет наследником квартиры.

Присяжный адвокат Иво Маххов объясняет, что вместе с имуществом наследодателя наследникам переходят и его имущественные обязательства — в том числе и обязательство выплачивать кредит банку. Вопрос лишь в том, когда их должны выплачивать наследники и нужно ли платить пени.

Статья 134 Закона о наследовании гласит, что нельзя требовать от наследника исполнения обязанностей наследодателя до принятия наследства. Поэтому банк или другое кредитное учреждения не вправе требовать выплат и учитывать пени за неуплату в срок до того, как наследник вступит в свои права.

При этом принятие наследства не означает еще его оформления и получения свидетельства о наследовании. Если наследство можно считать автоматически перешедшим к наследнику после трех месяцев после смерти, то оформление документации в бюро нотариуса может занять месяцы или даже годы.

Получается ситуация, когда наследство перешло наследнику, обязательства нужно выполнять, но документация еще не оформлена по каким-либо причинам. Согласно статье 103 Обязательственно-правового закона, нарушение обязательства является простительным, если должник нарушил обязательство вследствие действия непреодолимой силы. Можно ли считать внезапную смерть или проблемы с формлением документации "непреодолимой силой"?

К сожалению, нет никаких законодательных оговорок об обязательстве выплаты денег. В законодательстве установлено, что и нарушения обязательства выплаты денег в некоторых случаях, в принципе, простительны. Однако если круг наследников предельно ясен, и проблемы с оформлением документации — вина самого наследника, то от выполнения обязательств наследника ничего не освобождает. Возникает опасность, что обязательства по выплате и уплате пени все же возникнут для наследника.

Чтобы избежать проблем с кредитным учреждением и найти решение возникшей ситуации, стоит незамедлительно связаться с банком. На практике банки в основном идут на встречу наследникам и не учитывают пени.

Что же делать, если вообще нет желания выплачивать кредит за имущество умершего родственника? В таком случае можно просто отказаться от наследования, закон это разрешает.

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