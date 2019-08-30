Обязаны ли вы выплачивать кредит за близкого человека, если он внезапно умер?

"Наш отец два года назад взял в кредит небольшую квартиру. Теперь он скоропостижно скончался. Нас двое детей, то есть мы наследники его квартиры. Мы еще не оформили наследственные документы и не поделили квартиру", — пишет читатель.
Он просит объяснить, кто должен выплачивать кредит на квартиру, должны ли выплаты поступать в банк без перерыва, и можно ли остановить выплату кредита до того момента, когда станет ясно, кто же будет наследником квартиры.
Присяжный адвокат Иво Маххов объясняет, что вместе с имуществом наследодателя наследникам переходят и его имущественные обязательства — в том числе и обязательство выплачивать кредит банку. Вопрос лишь в том, когда их должны выплачивать наследники и нужно ли платить пени.
Статья 134 Закона о наследовании гласит, что нельзя требовать от наследника исполнения обязанностей наследодателя до принятия наследства. Поэтому банк или другое кредитное учреждения не вправе требовать выплат и учитывать пени за неуплату в срок до того, как наследник вступит в свои права.
При этом принятие наследства не означает еще его оформления и получения свидетельства о наследовании. Если наследство можно считать автоматически перешедшим к наследнику после трех месяцев после смерти, то оформление документации в бюро нотариуса может занять месяцы или даже годы.
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