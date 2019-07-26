"Обязан ли я работать с украинцем?" Иностранные рабочие в Эстонии сталкиваются с притеснением на разных уровнях

Также поступали звонки от людей, которые проходил мимо стройплощадок и слышали украинскую речь. Несколько человек позвонили и сказали, что иностранцы — в основном, украинцы — отбирают или отобрали у них работу. Инспекция отмечает, что в данных случаях информацию им предоставили неполную. ”Возможно, что работы лишались они по другой причине, а не из-за национальности”, — говорит Абель.
Что касается случаев, которые дошли до комиссии по трудовым спорам, то, несмотря на наличие в заявлениях утверждений о ксенофобии, подтверждения этому найдено не было. Абель отметила, что обеспечение безопасной для здоровья (в том числе душевного ) рабочей среды является обязанностью работодателя, поэтому работник, столкнувшийся с ненавистью, сначала должен обратиться к работодателю.
По слова руководителя службы помощи беженцам Ану Вилтроп, к ним чаще всего поступает информация о случаях, когда человек только выдвигает свою кандидатуру на какую-либо должность. Некоторые работодатели боятся, что он не вольется в коллектив или возникнут какие-то другие проблемы. ”Если работодатель уже взял человека на работу, то, скорее всего, особой враждебности к работникам другой национальности не испытывает”, — говорит она.
По словам Вилтроп, иногда работодатели, нанимая на работу беженца, игнорируют его законные права. Например, отказываются заключать трудовой договор, платят по-черному или предлагают самую низкооплачиваемую и физически тяжелую работу.
Издание отмечает, что на иностранную рабочую силу может влиять не только настрой работодателя и коллег, но и царящие в стране настроения в целом, в том числе политические.
”Высказывания политиков имеет более косвенное, но и более масштабное влияние. Некоторые хорошие работники могут оказаться приезжать в Эстонию или могут уехать отсюда”, — говорит уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста. Она подтверждает, что в последнее время работодатели все чаще обращаются за помощью в решении сложных ситуаций.
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