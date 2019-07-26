"Обязан ли я работать с украинцем?" Иностранные рабочие в Эстонии сталкиваются с притеснением на разных уровнях

Отмечается, что иностранные рабочие то и дело сталкиваются с притеснением как со стороны коллег (в том числе вышестоящих), так и клиентов. Бывают случаи, когда клиенты заявляют прямо о нежелании быть обслуженными темнокожим работником или просто работником из другой страны.

За последние годы количество иностранцев в сфере обслуживания клиентов существенно выросло. Они работают таксистами, курьерами, уборщиками, строителями и т.д.

По состоянию на конце июня, например, в фирме по доставке еды Wolt в Эстонии работало 1200 человек. Каждый пятый курьер — не местный. Как правило, эти люди приехали сюда учиться или из-за второй половины. По словам исполнительного директора Wolt в Прибалтике Лийс Ристал, они принимают на работу только людей с видом на жительство и разрешением на работу и на предприятии царит дружественная атмосфера, однако даже при таких вводных случались различные инциденты.

В Трудовой инспекции говорят, что на их инфотелефон соответствующих звонков поступает немного. ”Один человек прямо спросил, обязан ли он работать с украинцем”, — рассказывает специалист инспекции Кристель Абель. Были ли у него еще какие-либо претензии с своему коллеге, кроме национальности, звонивший не уточнил.