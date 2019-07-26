26.07.2019, 19:30

"Обязан ли я работать с украинцем?" Иностранные рабочие в Эстонии сталкиваются с притеснением на разных уровнях

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Сийри Лийва
Сийри Лийва
EST 41
"Обязан ли я работать с украинцем?" Иностранные рабочие в Эстонии сталкиваются с притеснением на разных уровнях
Paar tööinspektsiooni helistajat on väitnud, et välismaalased, eelkõige ukrainlased võtavad või on võtnud nende töö ära. Pildil on Ukraina töölised Tallinna bussijaamas.Foto: Andres Putting

Работодатели переживают все сильнее, что риторика местных политиков отвадит от страны достойных иностранных рабочих, пишет Eesti Päevaleht.

Отмечается, что иностранные рабочие то и дело сталкиваются с притеснением как со стороны коллег (в том числе вышестоящих), так и клиентов. Бывают случаи, когда клиенты заявляют прямо о нежелании быть обслуженными темнокожим работником или просто работником из другой страны.

За последние годы количество иностранцев в сфере обслуживания клиентов существенно выросло. Они работают таксистами, курьерами, уборщиками, строителями и т.д.

По состоянию на конце июня, например, в фирме по доставке еды Wolt в Эстонии работало 1200 человек. Каждый пятый курьер — не местный. Как правило, эти люди приехали сюда учиться или из-за второй половины. По словам исполнительного директора Wolt в Прибалтике Лийс Ристал, они принимают на работу только людей с видом на жительство и разрешением на работу и на предприятии царит дружественная атмосфера, однако даже при таких вводных случались различные инциденты.

В Трудовой инспекции говорят, что на их инфотелефон соответствующих звонков поступает немного. ”Один человек прямо спросил, обязан ли он работать с украинцем”, — рассказывает специалист инспекции Кристель Абель. Были ли у него еще какие-либо претензии с своему коллеге, кроме национальности, звонивший не уточнил.

Также поступали звонки от людей, которые проходил мимо стройплощадок и слышали украинскую речь. Несколько человек позвонили и сказали, что иностранцы — в основном, украинцы — отбирают или отобрали у них работу. Инспекция отмечает, что в данных случаях информацию им предоставили неполную. ”Возможно, что работы лишались они по другой причине, а не из-за национальности”, — говорит Абель.

Что касается случаев, которые дошли до комиссии по трудовым спорам, то, несмотря на наличие в заявлениях утверждений о ксенофобии, подтверждения этому найдено не было. Абель отметила, что обеспечение безопасной для здоровья (в том числе душевного ) рабочей среды является обязанностью работодателя, поэтому работник, столкнувшийся с ненавистью, сначала должен обратиться к работодателю.

По слова руководителя службы помощи беженцам Ану Вилтроп, к ним чаще всего поступает информация о случаях, когда человек только выдвигает свою кандидатуру на какую-либо должность. Некоторые работодатели боятся, что он не вольется в коллектив или возникнут какие-то другие проблемы. ”Если работодатель уже взял человека на работу, то, скорее всего, особой враждебности к работникам другой национальности не испытывает”, — говорит она.

По словам Вилтроп, иногда работодатели, нанимая на работу беженца, игнорируют его законные права. Например, отказываются заключать трудовой договор, платят по-черному или предлагают самую низкооплачиваемую и физически тяжелую работу.

Издание отмечает, что на иностранную рабочую силу может влиять не только настрой работодателя и коллег, но и царящие в стране настроения в целом, в том числе политические.

”Высказывания политиков имеет более косвенное, но и более масштабное влияние. Некоторые хорошие работники могут оказаться приезжать в Эстонию или могут уехать отсюда”, — говорит уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста. Она подтверждает, что в последнее время работодатели все чаще обращаются за помощью в решении сложных ситуаций.

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