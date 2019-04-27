Общественный транспорт Хельсинки переходит на новые тарифные зоны

В субботу, 27 апреля, компания HSL, отвечающая за работу общественного транспорта региона Хельсинки, переходит на новую систему тарификации, основанную на зонах. Зон будет четыре (A, B, C и D), и они не везде будут совпадать с границами муниципалитетов, на которых раньше были основаны тарифы HSL, пишет Yle.
Зона A — центральная часть Хельсинки в расширенном варианте (до Лауттасаари, Кяпюля и Хуопалахти)
Зона B — остальная часть Хельсинки (кроме Естерсундома), восточный Эспоо, большая часть Кауниайнена и южная часть Вантаа (внутри третьего транспортного кольца)
Зона C — западная часть Эспоо, почти вся Вантаа (в том числе аэропорт), столичный район Естерсундом, а также небольшие территории Сипоо и Туусула
Зона D — Сиунтио, Киркконумми на западе и Туусула, Керава и Сипоо на северо-востоке
Пассажир должен будет приобрести билет как минимум на две тарифные зоны, если едет по зонам от A до C (то есть AB, BC, ABC, ABCD, BCD или CD). В зоне D можно купить билет на одну зону, однако при переезде из западной части (Сиунтио и Киркконумми) в восточную (Туусула, Керава, Сипоо) или обратно придется проехать как минимум через зону C и приобрести соответствующий билет.
HSL отмечает, что проездной билет должен быть действителен во всех зонах, через которые проходит поездка. Те пассажиры, которые не будут выезжать за пределы одной зоны (A, B или C), должны все равно приобретать билет на две зоны. Причем в зоне A это может быть только билет AB (если не брать в расчет более дорогие ABC и ABCD), а в зонах B и C есть возможность для выбора. Если поездка начинается и кончается в зоне B, то можно купить билет AB или BC. При разовой поездке внутри зоны C стоит приобрести билет BC за 2,8 евро (у водителя автобуса 4 евро), потому что билет CD уже будет стоить 4,2 евро (у водителя 6 евро).
Компанию HSL критиковали за отсутствие билета на одну зону. Компания объясняет, что отдельная зона A, например, была необходима для того, чтобы пассажиры из Вантаа и Эспоо, не направляющиеся в центр Хельсинки, могли приобрести более дешевый билет BC, а не для удешевления поездок для жителей центральных районов столицы.
Зато для держателей проездных на определенное время был введен новый билет на дополнительную зону. Благодаря ему те, у кого уже есть право на проезд в зонах AB или BC, могут за 2,5 евро купить билет в зону C или A. Это удобно, например, при поездках в аэропорт, потому что сейчас жителям Хельсинки приходится приобретать региональный билет за 4,2 евро.
На каждой остановке общественного транспорта можно проверить то, в какой зоне она находится. Новый планировщик маршрутов показывает подробную карту с границами зон и какой билет нужен для каждой отдельной поездки. Он также позволяет спланировать маршрут с учетом того, через какие зоны пассажир хочет проехать, если от одной точки до другой можно доехать несколькими способами.