Общественный транспорт Хельсинки переходит на новые тарифные зоны

Зона A — центральная часть Хельсинки в расширенном варианте (до Лауттасаари, Кяпюля и Хуопалахти)

Зона B — остальная часть Хельсинки (кроме Естерсундома), восточный Эспоо, большая часть Кауниайнена и южная часть Вантаа (внутри третьего транспортного кольца)

Зона C — западная часть Эспоо, почти вся Вантаа (в том числе аэропорт), столичный район Естерсундом, а также небольшие территории Сипоо и Туусула

Зона D — Сиунтио, Киркконумми на западе и Туусула, Керава и Сипоо на северо-востоке



Пассажир должен будет приобрести билет как минимум на две тарифные зоны, если едет по зонам от A до C (то есть AB, BC, ABC, ABCD, BCD или CD). В зоне D можно купить билет на одну зону, однако при переезде из западной части (Сиунтио и Киркконумми) в восточную (Туусула, Керава, Сипоо) или обратно придется проехать как минимум через зону C и приобрести соответствующий билет.

HSL отмечает, что проездной билет должен быть действителен во всех зонах, через которые проходит поездка. Те пассажиры, которые не будут выезжать за пределы одной зоны (A, B или C), должны все равно приобретать билет на две зоны. Причем в зоне A это может быть только билет AB (если не брать в расчет более дорогие ABC и ABCD), а в зонах B и C есть возможность для выбора. Если поездка начинается и кончается в зоне B, то можно купить билет AB или BC. При разовой поездке внутри зоны C стоит приобрести билет BC за 2,8 евро (у водителя автобуса 4 евро), потому что билет CD уже будет стоить 4,2 евро (у водителя 6 евро).