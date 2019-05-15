Общеевропейская тенденция: плоды пресловутого экономического роста — не для работников(1)
Хотя трудовая занятость бьет все рекорды, плоды экономического роста в Европе доходят не до всех. Оттого популистам так легко заработать свои голоса.
Хотя трудовая занятость бьет все рекорды, плоды экономического роста в Европе доходят не до всех. Оттого популистам так легко заработать свои голоса.
Увы, правда такова: многие люди не испытывают на себе результаты экономического роста.
”Многие страны ЕС столкнулись с парадоксом: несмотря на рекордную занятость зарплаты не растут”, — признал директор директората по занятости, трудовым и социальным отношениям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Стефано Скарпетта. Он характеризует посткризисный период для работника так: ”я вновь работаю, но на кошельке этого не сказывается”. То есть расходы съедают доходы.
По словам главного экономиста Luminor Eesti Тыну Пальма, в широком контексте и не следует говорить отдельно о Европе: эта зона — двигатель благосостояния мира. Сюда хотят приехать жить больше людей, нежели уехать отсюда, а во многих странах мира живут на доллар в день. Центробанки, по его словам, исследуют, почему же все общество, восстанавливаясь после масштабного кризиса, не стало значительной частью экономического роста. Это выражается и в росте популизма.
Все больше ходит разговоров о кризисе капитализма. В соответствии с рапортом Мирового экономического форума, все увеличивающееся неравенство и поляризация общества — главный риск для мировой экономики.
По данным британского издания Financial Times, в Европе есть четкая тенденция: стабильная экономическая почва уходит у работника из-под ног. Застопорившийся рост зарплат, ”недозанятость” (умения работника не применяются наилучшим образом, например, обладающие хорошими навыками работники работают на низкооплачиваемых работах или на местах, требующих меньших навыков), а также нестабильная работа. Все эти причины заставляют работника чувствовать, что экономический рост проходит мимо него.
Таковым останется положение дел и после выборов в Европарламент. После прошлых же выборов количество вакансий в Европе заметно выросло: за шесть лет было создано порядка 15 миллионов рабочих мест. Как в Европе в целом, так и в Эстонии в частности, количество рабочих мест — максимальное, а число ищущих работу — минимальное в текущем веке.
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