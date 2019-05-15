Общеевропейская тенденция: плоды пресловутого экономического роста — не для работников

Увы, правда такова: многие люди не испытывают на себе результаты экономического роста.

”Многие страны ЕС столкнулись с парадоксом: несмотря на рекордную занятость зарплаты не растут”, — признал директор директората по занятости, трудовым и социальным отношениям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Стефано Скарпетта. Он характеризует посткризисный период для работника так: ”я вновь работаю, но на кошельке этого не сказывается”. То есть расходы съедают доходы.

По словам главного экономиста Luminor Eesti Тыну Пальма, в широком контексте и не следует говорить отдельно о Европе: эта зона — двигатель благосостояния мира. Сюда хотят приехать жить больше людей, нежели уехать отсюда, а во многих странах мира живут на доллар в день. Центробанки, по его словам, исследуют, почему же все общество, восстанавливаясь после масштабного кризиса, не стало значительной частью экономического роста. Это выражается и в росте популизма.

Все больше ходит разговоров о кризисе капитализма. В соответствии с рапортом Мирового экономического форума, все увеличивающееся неравенство и поляризация общества — главный риск для мировой экономики.