Обратите внимание! Google закрыл почтовое приложение Inbox и произвел еще целый ряд обновлений

Gmail, отмечающий в апреле 15-летие своей деятельности, теперь предоставляет, к примеру, возможность отсроченной отправки электронных писем. Кроме того, доработаны функции составления ”умных писем”, календарь и автоматизация распределения писем по категориям.

Как сказала директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, из всех функций наибольшего внимания заслуживает функция отсроченной отправки писем, которая позволяет установить какое-то конкретное время в будущем, когда электронное письмо должно быть доставлено адресату. ”Главное достоинство этой возможности в том, что отправитель может проявлять уважение к свободному времени получателя, прежде всего, чтобы отправленные в нерабочее время рабочие письма не беспокоили адресата”, — пояснила Селиов, и добавила, что сразу это новшество, возможно, будет доступно не всем пользователям.

”Новые функции „умного письма” позволяют следовать ранее использовавшемуся человеком стилю письма, предугадывать, что он собирается написать, тем самым позволяя закончить работу быстрее. Например, если человеку нравится начинать письмо с приветствия „Здравствуйте”, а не с „Привет”, умный составитель письма это запомнит и будет предлагать пользователю автоматически”, — рассказала Селиов. Эти функции будут действовать на всех устройствах с Android, и вскоре ими можно будет пользоваться и на устройствах с Apple iOS.

В апреле принадлежащей Google платформе электронной почты Gmail исполняется 15 лет. Сначала приложение было доступно только по приглашениям и предоставляло всем пользователям 1 ГБ пространства для хранения почты. Сегодня у этой самой популярной в мире платформы электронной почты 1,5 миллиарда пользователей.