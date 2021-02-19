Обращение Каи Каллас к работодателям: позвольте работать удаленно и обеспечьте безопасную рабочую среду

В своем обращении премьер-министр напоминает о положительном опыте периода чрезвычайного положения, когда общими усилиями показатель заражения удалось за две недели снизить почти в два раза. Она призывает проявить такую же заботу об окружающих и ответственность и сейчас, когда показатели распространения инфекции в Эстонии на фоне других стран Европейского союза поднялись очень высоко, особенно среди людей трудоспособного возраста. ”Каждый восьмой человек заражается на рабочем месте. В каждом третьем случае источник заражения нам неизвестен, треть активных очагов заражения приходится на рабочие места. Таким образом вирус распространяется в тех местах, где вмешательство правительства с его ограничительными мерами, по сути, невозможно. Очень широкое распространение вируса требует от всех нас ответственного поведения в любом месте и постоянно”, — подчеркивает Каллас.

”Прошу вас, обратитесь к своим членам и передайте им мой призыв отправить на дистанционную работу всех сотрудников, обязанности которых это позволяют. В ситуации, когда это невозможно, прошу работодателей организовать рабочую среду таким образом, чтобы минимизировать контакты между людьми и риск распространения вируса. Крайне важно носить маски в любых ситуациях, которые подразумевают общение между людьми. Как в рабочее время, так и в минуты отдыха”, — пишет премьер-министр.

По словам Каллас, важно следить и за тем, чтобы меры безопасности соблюдали также клиенты предприятий. ”Отдельная просьба к предприятиям торговли: пожалуйста, следите за тем, чтобы люди в ваших магазинах носили маски, придерживались дистанции в два метра и чтобы под рукой были средства дезинфекции”. Премьер-министр отмечает, что целью общих усилия является прервать цепочку инфекционного процесса и защитить экономику от более серьезных ограничений.

В своем письме Каллас обещает также, что правительство сделает все, что в его силах, чтобы ускорить вакцинацию и увеличить готовность людей следовать правилам и их осведомленность о действующих мерах предосторожности.