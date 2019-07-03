03.07.2019, 13:11

Обрабатывающая промышленность показывает хороший рост. Но предприниматели оптимизма не испытывают


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Tallinna Börs
Tallinna BörsFoto: Ilmar Saabas

Рост объёма производства в обрабатывающей промышленности в первой половине этого года был удивительно сильным. В мае объём производства вырос на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По итогам пяти месяцев темп роста объёмов производства также составил 5%, что даже немного больше, чем в прошлом году, сообщает в своем экономическом отчете Swedbank.

В качестве положительного момента следует отметить тот факт, что рост объёмов производства имеет под собой в обрабатывающей промышленности широкую основу. По итогам пяти месяцев в обрабатывающей промышленности прошлогодний уровень объёма производства превысили две трети отраслей. Больше всего выросло производство компьютеров, транспортных средств и горючих масел.


Спрос растёт, но медленнее прежнего

Почти 70% оборота обрабатывающей промышленности приходится на внешние рынки. В связи с этим эта отрасль экономики сильно зависит от того, что происходит на рынках торговых партнёров Эстонии. Рост оборота промышленных предприятий в этом году, по всей видимости, замедлится, поскольку спрос на внешних рынках растёт медленнее, чем прежде, а возросшая конкуренция оказывает давление на цены. Индекс цен в обрабатывающей промышленности в первые пять месяцев был ниже прошлогоднего уровня.

Мировая экономика сдерживается слабым спросом, торговыми ограничениями и политической нестабильностью, в том числе Брекситом. После встречи в верхах G20 складывается впечатление, что дополнительных торговых ограничений между США и Китаем в ближайшее время не будет. В то же время существующие таможенные барьеры на импорт, которые покрывают более половины товарообмена между США и Китаем, продолжают действовать, и их быстрого снятия пока не видно.

Вдобавок США и Европейский союз взвешивают введение дополнительных тарифов друг против друга в связи с возможными запрещёнными дотациями своим производителям авиационной техники. И хотя Европейский союз продолжает усилия по либерализации товарообмена, и заключил недавно целый ряд новых договоров о свободной торговле, их положительное влияние на макроэкономические показатели проявится с временной задержкой, поскольку процесс их одобрения и введения в действие займет годы.

Предприниматели ощущают неуверенность

Ожидания промышленных предприятий Эстонии относительно будущего стали более пессимистичными. По оценкам предприятий, их конкурентоспособность на внешних рынках понизилась. При этом давление в части зарплат сохраняется. За последние пять лет средняя брутто-зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 37%. В обрабатывающей промышленности расходы на рабочую силу в прошлом году составили 17% от всех расходов. Поэтому реорганизация в промышленности продолжается.

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