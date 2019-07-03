Обрабатывающая промышленность показывает хороший рост. Но предприниматели оптимизма не испытывают

Мировая экономика сдерживается слабым спросом, торговыми ограничениями и политической нестабильностью, в том числе Брекситом. После встречи в верхах G20 складывается впечатление, что дополнительных торговых ограничений между США и Китаем в ближайшее время не будет. В то же время существующие таможенные барьеры на импорт, которые покрывают более половины товарообмена между США и Китаем, продолжают действовать, и их быстрого снятия пока не видно.

Вдобавок США и Европейский союз взвешивают введение дополнительных тарифов друг против друга в связи с возможными запрещёнными дотациями своим производителям авиационной техники. И хотя Европейский союз продолжает усилия по либерализации товарообмена, и заключил недавно целый ряд новых договоров о свободной торговле, их положительное влияние на макроэкономические показатели проявится с временной задержкой, поскольку процесс их одобрения и введения в действие займет годы.

Предприниматели ощущают неуверенность

Ожидания промышленных предприятий Эстонии относительно будущего стали более пессимистичными. По оценкам предприятий, их конкурентоспособность на внешних рынках понизилась. При этом давление в части зарплат сохраняется. За последние пять лет средняя брутто-зарплата в обрабатывающей промышленности выросла на 37%. В обрабатывающей промышленности расходы на рабочую силу в прошлом году составили 17% от всех расходов. Поэтому реорганизация в промышленности продолжается.