24.07.2019, 07:05

Оборот Valio впервые превысил 120 миллионов евро


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Оборот Valio впервые превысил 120 миллионов евро
PiimatööstusFoto: Argo Ingver

Оборот предприятия Valio Eesti вырос в 2018 году до рекордных 122,5 миллиона евро, что на 6 процентов больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль предприятия составила 3,6 миллиона евро, сказано в пресс-релизе.

По словам исполнительного директора Valio Eesti Майдо Соловьёва, хорошие продажи были обусловлены, главным образом, высоким имиджем качества продукции и успешными продажами в Эстонии, а также увеличением продаж на зарубежных рынках.

”Потребители ценят неизменно хороший вкус и высокое качество нашего молока и других свежих молочных продуктов. Помимо питьевого молока жирностью 2,5%, значительно выросли объемы производства молока Maapiim жирностью 3,8-4,2%. Приятно удивил латвийский рынок, где эстонское молоко Alma потеснило позиции прежних латвийских лидеров рынка категории брендовых молочных напитков — это большое достижение и признание всей команды Laeva meierei”, — рассказал руководитель фирмы Valio.

Помимо этого, сыры Valio отлично продавались как на местном, так и на внешнем рынках. Флагман экспорта предприятия Valio — сыр Forte — зарекомендовал себя как качественный продукт на экспортных рынках, всё большую популярность набирает другой итальянский твердый сыр Valio — Gran Regale. По словам Соловьева, интерес к продаже сыра Valio также проявили представители исламских стран и общин, в связи с чем в прошлом году Valio прошел тщательный аудит и весной этого года получил сертификацию ”Халяль”.

”Однако местные потребители по-прежнему чтут традиции, и нам удалось с успехом вести продажи сыра Valio Atleet, насчитывающего 35-летнюю историю. Из новых продуктов мы уделяем всё больше внимания развитию ассортимента плавленых сыров Valio Viola, так что и этот бренд благодаря его многочисленным вкусам стал любимым у многих потребителей”, — сказал Соловьев.

Прибыль 2018 года осталась на уровне предыдущего года, но по заверениям Соловьева, результатом можно быть вполне довольным, учитывая сложную обстановку прошлого года.

”Ввиду увеличения зарплат, расходов на топливо и прочие энергозатраты, издержки предприятия значительно увеличилась, при этом жесткая конкуренция между местной и зарубежной продукцией не позволяет повышать цены в том же темпе, что и рост издержек. Поэтому важно найти возможности для эффективного производства, а это значит, в свою очередь, инвестиции”, — пояснил он.

Чтобы обеспечить более эффективные производственные возможности, предприятие Valio увеличило в прошлом году почти на миллион объем своих инвестиций — если в 2017 году инвестиции в различные проекты развития составили 4,9 миллиона евро, то в прошлом году эта сумма достигла 5,9 миллиона евро.

”Большая часть инвестиций ушла на новое здание Laeva meierei для производства зерненого творога и производственную линию стоимостью 5,6 миллиона евро. Благодаря новой линии мы можем производить в два раза больше продуктов из зерненого творога, затрачивая на это в два раза меньше воды. Линия успешно запущена, в ближайшие годы на эстонском и экспортном рынках ожидается много новых и интересных продуктов из зерненого творога”, — сказал руководитель Valio Eesti.

Valio Eesti является одним их крупнейших местных предприятий молочной промышленности. Продукты Valio Eesti, изготовленные в основном из сырого молока с ферм Центральной и Южной Эстонии, можно найти в Латвии, Литве, Италии, Греции и Соединенных Штатах Америки. В ассортименте предприятия имеются повседневные, а также функциональные молочные продукты, в основе которых лежат научные исследования и новые методы производства международного концерна Valio. Проведенные в Valio научные работы были отмечены также Нобелевской премией.

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