Оборот Valio впервые превысил 120 миллионов евро

По словам исполнительного директора Valio Eesti Майдо Соловьёва, хорошие продажи были обусловлены, главным образом, высоким имиджем качества продукции и успешными продажами в Эстонии, а также увеличением продаж на зарубежных рынках.

”Потребители ценят неизменно хороший вкус и высокое качество нашего молока и других свежих молочных продуктов. Помимо питьевого молока жирностью 2,5%, значительно выросли объемы производства молока Maapiim жирностью 3,8-4,2%. Приятно удивил латвийский рынок, где эстонское молоко Alma потеснило позиции прежних латвийских лидеров рынка категории брендовых молочных напитков — это большое достижение и признание всей команды Laeva meierei”, — рассказал руководитель фирмы Valio.

Помимо этого, сыры Valio отлично продавались как на местном, так и на внешнем рынках. Флагман экспорта предприятия Valio — сыр Forte — зарекомендовал себя как качественный продукт на экспортных рынках, всё большую популярность набирает другой итальянский твердый сыр Valio — Gran Regale. По словам Соловьева, интерес к продаже сыра Valio также проявили представители исламских стран и общин, в связи с чем в прошлом году Valio прошел тщательный аудит и весной этого года получил сертификацию ”Халяль”.

”Однако местные потребители по-прежнему чтут традиции, и нам удалось с успехом вести продажи сыра Valio Atleet, насчитывающего 35-летнюю историю. Из новых продуктов мы уделяем всё больше внимания развитию ассортимента плавленых сыров Valio Viola, так что и этот бренд благодаря его многочисленным вкусам стал любимым у многих потребителей”, — сказал Соловьев.