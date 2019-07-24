Оборот Valio впервые превысил 120 миллионов евро

Прибыль 2018 года осталась на уровне предыдущего года, но по заверениям Соловьева, результатом можно быть вполне довольным, учитывая сложную обстановку прошлого года.
”Ввиду увеличения зарплат, расходов на топливо и прочие энергозатраты, издержки предприятия значительно увеличилась, при этом жесткая конкуренция между местной и зарубежной продукцией не позволяет повышать цены в том же темпе, что и рост издержек. Поэтому важно найти возможности для эффективного производства, а это значит, в свою очередь, инвестиции”, — пояснил он.
Чтобы обеспечить более эффективные производственные возможности, предприятие Valio увеличило в прошлом году почти на миллион объем своих инвестиций — если в 2017 году инвестиции в различные проекты развития составили 4,9 миллиона евро, то в прошлом году эта сумма достигла 5,9 миллиона евро.
”Большая часть инвестиций ушла на новое здание Laeva meierei для производства зерненого творога и производственную линию стоимостью 5,6 миллиона евро. Благодаря новой линии мы можем производить в два раза больше продуктов из зерненого творога, затрачивая на это в два раза меньше воды. Линия успешно запущена, в ближайшие годы на эстонском и экспортном рынках ожидается много новых и интересных продуктов из зерненого творога”, — сказал руководитель Valio Eesti.
Valio Eesti является одним их крупнейших местных предприятий молочной промышленности. Продукты Valio Eesti, изготовленные в основном из сырого молока с ферм Центральной и Южной Эстонии, можно найти в Латвии, Литве, Италии, Греции и Соединенных Штатах Америки. В ассортименте предприятия имеются повседневные, а также функциональные молочные продукты, в основе которых лежат научные исследования и новые методы производства международного концерна Valio. Проведенные в Valio научные работы были отмечены также Нобелевской премией.
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