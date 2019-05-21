Оборот Technopolis Ülemiste вырос на 12,5% и достиг рекордной суммы

AS Technopolis Ülemiste — это девелопер современного района Ülemiste City, расположенного вблизи аэропорта на территории бывшего завода Двигатель. В квартале работают более 400 предприятий и 10000 сотрудников.

Оборот услуг предприятий заметно вырос и достиг 2,3 млн евро. Застройщик Ülemiste City значительно увеличил и сдаваемую площадь. Около 81 000 кв.м офисной площади делает предприятие крупнейшим владельцем офисных зданий в Таллинне.

”Прошлый год у нас начался активно, в первом квартале мы построили парковочное здание на 474 места, а во втором квартале — 13-этажное офисное им. Александре Ливентааля, благодаря чему в квартале появилось 9000 кв.м новых офисных площадей”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. ”В реализованные проекты мы инвестировали в общей сложности 16,6 млн евро, и планируем вложить еще свыше 25 млн евро в начатое в четвертом квартале строительство 12-этажного офисного здания и 5-этажной крытой парковки”.

”12-этажное здание по адресу Сепапая, 1 с расположенным рядом парковочным зданием положит начало новому этапу в развитии квартала, поскольку мы уже планируем построить там еще два новых здания и парковку”, — сказал Йостов. ”Перед офисами в центре квартала появится площадь с зонами отдыха для гуляющих и велосипедистов”.

По словам Герта Йостова, условия труда в будущем сильно изменятся, и застройщики, занимающиеся бизнес-недвижимостью, уже начинают к этому готовиться.