Оборот производителя электроники Incap вырос за полгода на 38%

”Хотя конкуренция в секторе по-прежнему очень жесткая и также сохраняются проблемы в производстве с доступностью необходимых электронных компонентов, я убежден, что мы сможем удержать свою сильную позицию на рынке, если будем продолжать также эффективно, как и сегодня”, — пояснил Пукк, по словам которого предприятие во всем ищет возможности роста и, при необходимости, и расширения.
Среди продукции Incap есть, например, счетчики удаленного считывания, ездящий по улицам легкий колесный транспорт, смарт-освещение в разных регионах Эстонии, а также и устройства для оборудования крупнейшего в мире морского концерна, и для систем известного производителя лифтов.
Производства предприятия размещены как в Курессааре на Сааремаа, так и в Тумкуре, Индия, а также часть команды корпорации работает в Хельсинки и Гонконге. Оборот всей группы в прошлом году составил 59 млн евро, увеличившись за год на 21,5%. Прибыль предприятия составила 5,8 млн евро.
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