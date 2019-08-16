16.08.2019, 17:38

Оборот производителя электроники Incap вырос за полгода на 38%


rus.delfi.ee
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Оборот производителя электроники Incap вырос за полгода на 38%
Foto: Incap

Оперирующий заводами по производству электроники на Сааремаа и в Индии Incap смог нарастить текущий оборот первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом на 38% - всего до 37,2 млн евро. Прибыль предприятия за этот же период выросла на 87%, составив 5,7 млн евро.

По словам Отто Рихарда Пукка — руководителя международной группы, занимающейся выпуском высокотехнологичных компонентов электронного оборудования — достижению высоких результатов способствовали поставки многим новым клиентам.

”Мы смогли расширить свою клиентскую базу — особенно за счет поставок в сегментах IoT (интернета вещей) и электрического легкого колесного транспорта. В то же время мы смогли продолжить работу и в наших долгосрочных проектах — как с клиентами в Эстонии, так и в Индии”, — прокомментировал он свежие экономические показатели.

Заметному росту, по словам Пукка, поспособствовали как эффективная организационная структура, гибкость, так и постоянные обновления производства. ”У нас очень профессиональные и эффективные команды в производственных подразделениях как в Курессааре, так и в индийском Тумкуре, с помощью которых мы можем в последние годы придерживаться сильного курса на рост”, — хвалит Пукк свою команду.

По его словам, предприятие и далее планирует сохранять тенденции роста, поскольку глобальный сектор электроники вместе с интернетом вещей и разными другими электронными устройствами сегодня растет.

”Хотя конкуренция в секторе по-прежнему очень жесткая и также сохраняются проблемы в производстве с доступностью необходимых электронных компонентов, я убежден, что мы сможем удержать свою сильную позицию на рынке, если будем продолжать также эффективно, как и сегодня”, — пояснил Пукк, по словам которого предприятие во всем ищет возможности роста и, при необходимости, и расширения.

Среди продукции Incap есть, например, счетчики удаленного считывания, ездящий по улицам легкий колесный транспорт, смарт-освещение в разных регионах Эстонии, а также и устройства для оборудования крупнейшего в мире морского концерна, и для систем известного производителя лифтов.

Производства предприятия размещены как в Курессааре на Сааремаа, так и в Тумкуре, Индия, а также часть команды корпорации работает в Хельсинки и Гонконге. Оборот всей группы в прошлом году составил 59 млн евро, увеличившись за год на 21,5%. Прибыль предприятия составила 5,8 млн евро.

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