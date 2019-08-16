Оборот производителя электроники Incap вырос за полгода на 38%

По словам Отто Рихарда Пукка — руководителя международной группы, занимающейся выпуском высокотехнологичных компонентов электронного оборудования — достижению высоких результатов способствовали поставки многим новым клиентам.

”Мы смогли расширить свою клиентскую базу — особенно за счет поставок в сегментах IoT (интернета вещей) и электрического легкого колесного транспорта. В то же время мы смогли продолжить работу и в наших долгосрочных проектах — как с клиентами в Эстонии, так и в Индии”, — прокомментировал он свежие экономические показатели.

Заметному росту, по словам Пукка, поспособствовали как эффективная организационная структура, гибкость, так и постоянные обновления производства. ”У нас очень профессиональные и эффективные команды в производственных подразделениях как в Курессааре, так и в индийском Тумкуре, с помощью которых мы можем в последние годы придерживаться сильного курса на рост”, — хвалит Пукк свою команду.

По его словам, предприятие и далее планирует сохранять тенденции роста, поскольку глобальный сектор электроники вместе с интернетом вещей и разными другими электронными устройствами сегодня растет.