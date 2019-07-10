10.07.2019, 15:27

Оборот и прибыль разработчика программного обеспечения Helmes побили рекорды


rus.delfi.ee
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Оборот и прибыль разработчика программного обеспечения Helmes побили рекорды
Foto: Andres Putting

Оборот одной из крупнейших в Эстонии фирм-разработчиков программного обеспечения Helmes в 2018 году составил 31,3 миллиона евро, что на 20 процентов больше, чем в предыдущем году, сообщается в пресс-релизе.

Коммерческая прибыль предприятия до вычета налогов и амортизации (EBITDA) за год увеличилась на 46 процентов, достигнув 4,7 миллиона евро.

Андрес Кальо, член правления Helmes, сказал, что 2018 год был самым успешным в истории предприятия. ”Экспортный оборот в прошлом году вырос на 50 процентов, и в этом основная причина увеличения оборота и прибыли. Мы ожидаем, что и в нынешнем году объёмы оборота и экспорта будут увеличиваться”, — поделился прогнозами Кальо.

Экспортный оборот Helmes в прошлом году достиг 19,3 миллиона евро, что составляет 62 процента всего оборота. Наиболее крупными экспортными рынками Helmes были Швейцария, Финляндия, Германия, Норвегия, Франция, США и Швеция.

”В прошлом году самой важной для Helmes сделкой, позволившей внедриться на рынок США, стало приобретение международной фирмы-разработчика программного обеспечения SolbegSoft, в которой работают 250 человек. Сделка была завершена в конце года, и поэтому ещё не успела оказать большого влияния на экономические показатели. В результате сделки значительно повысилась готовность предприятия к осуществлению проектов больших объёмов, и вместе мы уже завоевали доверие нескольких новых крупных международных клиентов”, — сказал Кальо.

Количество работников предприятий группы Helmes уже превысило 600 человек, быстрый рост продолжился и в 2019 году. И хотя на эстонском рынке Helmes является одним из крупнейших работодателей в ИТ-секторе, большинство его работников трудятся уже за пределами Эстонии. ”В перспективе как работников, так и клиентов проще растить на крупных зарубежных рынках”, — пояснил Кальо.

В прошлом году Helmes объявил о запуске программы опционов, посредством которой более 100 работников предприятия стали новыми акционерами. В этом году к программе опционов подключатся новые работники Helmes.

В число наиболее важных клиентов Helmes входят известные международные организации и предприятия, такие как ОЭСР, Энергетическое агентство, Kühne+Nagel, SEB, Telia Company, Solera, ServiceChannel.

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