Оборот и прибыль разработчика программного обеспечения Helmes побили рекорды

”В прошлом году самой важной для Helmes сделкой, позволившей внедриться на рынок США, стало приобретение международной фирмы-разработчика программного обеспечения SolbegSoft, в которой работают 250 человек. Сделка была завершена в конце года, и поэтому ещё не успела оказать большого влияния на экономические показатели. В результате сделки значительно повысилась готовность предприятия к осуществлению проектов больших объёмов, и вместе мы уже завоевали доверие нескольких новых крупных международных клиентов”, — сказал Кальо.
Количество работников предприятий группы Helmes уже превысило 600 человек, быстрый рост продолжился и в 2019 году. И хотя на эстонском рынке Helmes является одним из крупнейших работодателей в ИТ-секторе, большинство его работников трудятся уже за пределами Эстонии. ”В перспективе как работников, так и клиентов проще растить на крупных зарубежных рынках”, — пояснил Кальо.
В прошлом году Helmes объявил о запуске программы опционов, посредством которой более 100 работников предприятия стали новыми акционерами. В этом году к программе опционов подключатся новые работники Helmes.
В число наиболее важных клиентов Helmes входят известные международные организации и предприятия, такие как ОЭСР, Энергетическое агентство, Kühne+Nagel, SEB, Telia Company, Solera, ServiceChannel.
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