Оборот и прибыль разработчика программного обеспечения Helmes побили рекорды

Коммерческая прибыль предприятия до вычета налогов и амортизации (EBITDA) за год увеличилась на 46 процентов, достигнув 4,7 миллиона евро.

Андрес Кальо, член правления Helmes, сказал, что 2018 год был самым успешным в истории предприятия. ”Экспортный оборот в прошлом году вырос на 50 процентов, и в этом основная причина увеличения оборота и прибыли. Мы ожидаем, что и в нынешнем году объёмы оборота и экспорта будут увеличиваться”, — поделился прогнозами Кальо.

Экспортный оборот Helmes в прошлом году достиг 19,3 миллиона евро, что составляет 62 процента всего оборота. Наиболее крупными экспортными рынками Helmes были Швейцария, Финляндия, Германия, Норвегия, Франция, США и Швеция.