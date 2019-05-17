17.05.2019, 15:13

Оборот эстонской церкви вырос, а прибыль — снизилась


rus.delfi.ee
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Ülestõusmispühade missa Toomkirikus
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Фирма Kiriku varahaldus OÜ обслуживает церкви Эстонской евангелическо-лютеранской церкви. Оборот фирмы в прошлом году увеличился, а прибыль — снизилась.

За год оборот вырос на 4,8% — до 1 429 146 евро, а чистая прибыль упала на 5% — на 257 214 евро.

В соответствии с годовым отчетом, в предприятии трудятся восемь человек.

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