17.05.2019, 15:13
Оборот эстонской церкви вырос, а прибыль — снизилась
Фирма Kiriku varahaldus OÜ обслуживает церкви Эстонской евангелическо-лютеранской церкви. Оборот фирмы в прошлом году увеличился, а прибыль — снизилась.
Фирма Kiriku varahaldus OÜ обслуживает церкви Эстонской евангелическо-лютеранской церкви. Оборот фирмы в прошлом году увеличился, а прибыль — снизилась.
За год оборот вырос на 4,8% — до 1 429 146 евро, а чистая прибыль упала на 5% — на 257 214 евро.
В соответствии с годовым отчетом, в предприятии трудятся восемь человек.
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