Оборот Eesti Energia вырос в I квартале до рекордных 283 млн евро

В первом квартале этого года доход Eesti Energia от продаж составил рекордные 282,6 миллиона евро, увеличившись по сравнению с этим же периодом прошлого года на 54 миллиона, или на 24 процента, говорится в пресс-релизе.
Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) выросла за год на 9 процентов до 83,8 миллиона евро, а чистая прибыль сократилась на 77 процентов до 9,5 миллиона евро.
По словам финансового директора концерна Андри Авила, оборот Eesti Energia от продажи электроэнергии и горючего сланца увеличился главным образом благодаря росту рыночных цен. Уменьшился доход только от продажи сетевых услуг, это произошло в результате снижения в начале года сетевой платы на 8,4 процента. Благодаря сниженному сетевому тарифу, у потребителей на руках осталось около 8 миллионов евро.
Чистая прибыль сократилась в основном по двум причинам. ”Если обычно начисленный с дивидендов подоходный налог отражался во втором квартале года, то на этот раз подоходный налог с дивидендов отражен в первом квартале. Сумма подоходного налога составила 14,3 миллиона евро. Одновременно доходность сократил почти трехкратный по сравнению с первым кварталом 2018 года рост цены на квоты CO2”, — пояснил Авила.
Средняя рыночная цена электроэнергии в Эстонии выросла за год на 14 процентов до 48 евро за мегаватт-час — в первую очередь вследствие низкого уровня в гидрорезервуарах Северных стран. Также к росту рыночной цены на электроэнергию в годовом сравнении привел скачкообразный рост цены на квоты CO2, которая существенно влияет на выработку электроэнергии из ископаемых видов топлива. В среднем за квартал рыночная цена CO2 составила 22 евро за тонну.
На едином рынке электроэнергии Северных стран и стран Балтии по-прежнему крайне негативно отражается приток свободной от платы за CO2 электроэнергии из России, который по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличился почти в полтора раза. ”Это серьезным образом ставит под удар находящееся в ЕС производство электроэнергии, потому что сложно конкурировать на одном рынке с другими электропроизводителями, для которых себестоимость электроэнергии благодаря неуплате за квоты CO2 примерно на 20 евро за мегаватт-час ниже”, — сказал Авила.
В результате совместного влияния указанных факторов производство Eesti Energia электроэнергии сократилось за год на одну пятую до 2,2 тераватт-часов, и в первом квартале впервые за десятилетия Эстония стала страной-импортером электроэнергии. ”Для Эстонского государства это означает структурные изменения в экономике: если раньше мы зарабатывали на продаже электроэнергии на экспорт, то теперь сами должны электроэнергию закупать”, — отметил Авила.
При этом производство возобновляемой энергии благодаря приобретению международного производителя ветровой энергии Nelja Energia и хорошей ветровой обстановке в годовом сравнении выросло в несколько раз. Доля произведенной из возобновляемых и альтернативных источников электроэнергии за первый квартал в общем производстве увеличилась в среднем до 25 процентов и подвела концерн ближе к достижению стратегической цели — добиться к 2022 году показателя в 40 процентов.
Благодаря возросшей надежности работы заводов концерн Eesti Energia произвел в первом квартале 125 000 тонн сланцевого масла, что означает новый абсолютный рекорд.
Завод Enefit 280 сумел в объемах производства превысить проектную мощность, что придает предприятию уверенность в планируемом расширении производства масла.
Средняя цена топливного масла с однопроцентным содержанием серы, являющегося на мировом рынке наиболее похожим на сланцевое масло широко продаваемым жидким топливом, составила в I квартале 333 евро за тонну, что на 14 процентов больше, чем в I квартале 2018 года.
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Инвестиции концерна сократились на 40 процентов до 21,8 миллиона евро. Львиная доля инвестиций, или 15 миллионов евро, пришлась на электросети. Доля устойчивой к погодным условиям сети выросла при поддержке инвестиций до 67 процентов, и более чем на тысячу за квартал увеличилось в Elektrilevi количество новых договоров о подключении.