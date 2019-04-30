Оборот Eesti Energia вырос в I квартале до рекордных 283 млн евро

Прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA) выросла за год на 9 процентов до 83,8 миллиона евро, а чистая прибыль сократилась на 77 процентов до 9,5 миллиона евро.

По словам финансового директора концерна Андри Авила, оборот Eesti Energia от продажи электроэнергии и горючего сланца увеличился главным образом благодаря росту рыночных цен. Уменьшился доход только от продажи сетевых услуг, это произошло в результате снижения в начале года сетевой платы на 8,4 процента. Благодаря сниженному сетевому тарифу, у потребителей на руках осталось около 8 миллионов евро.

Чистая прибыль сократилась в основном по двум причинам. ”Если обычно начисленный с дивидендов подоходный налог отражался во втором квартале года, то на этот раз подоходный налог с дивидендов отражен в первом квартале. Сумма подоходного налога составила 14,3 миллиона евро. Одновременно доходность сократил почти трехкратный по сравнению с первым кварталом 2018 года рост цены на квоты CO2”, — пояснил Авила.

Средняя рыночная цена электроэнергии в Эстонии выросла за год на 14 процентов до 48 евро за мегаватт-час — в первую очередь вследствие низкого уровня в гидрорезервуарах Северных стран. Также к росту рыночной цены на электроэнергию в годовом сравнении привел скачкообразный рост цены на квоты CO2, которая существенно влияет на выработку электроэнергии из ископаемых видов топлива. В среднем за квартал рыночная цена CO2 составила 22 евро за тонну.