Оборот DPD вырос на 7%, а количество доставленных посылок увеличилось на 5%

Всего в прошлом году курьеры DPD Eesti доставили около 4,3 миллиона посылок. Объемы увеличились благодаря росту электронной торговли в целом и расширению сети посылочных автоматов DPD, в результате чего количество посылок, отправленных предприятиями частным лицам, увеличилось в сравнении с 2018 годом почти на 50%. В прошлом году сеть DPD Eesti пополнилась 32 новыми посылочными автоматами. Компания также расширила 21 уже имеющийся автомат.

В прошлом году прибыль предприятия составила 1,6 миллиона евро, продемонстрировав двухпроцентный рост в сравнении с 2018 годом.

Исполнительный директор DPD Eesti Ремо Кирсс пояснил, что в последние несколько лет предприятие сфокусировалось именно на расширении сети посылочных автоматов, а нынешние результаты показали, что клиенты хорошо приняли такие изменения. ”Мы расширяли свою сеть посылочных автоматов, прежде всего, в небольших населенных пунктах, чтобы обеспечить максимально широкий охват и наличие автоматов на удобном для людей расстоянии. Мы продолжим расширять сеть автоматов и повышать качество услуг и в этом году”, — отметил Кирсс.

В прошлом году в качестве альтернативного транспортного средства курьеры DPD опробовали электрический микроавтобус, а рядом с главным офисом DPD были установлены пункты зарядки электромобилей.

”В первой половине этого года чрезвычайное положение привнесло большие перемены в сферу электронной торговли, что, несомненно, скажется на результатах года, но пока что трудно предсказать, что произойдет во втором полугодии и в каком именно направлении будет двигаться экономика далее, — сказал Кирсс. — В любом случае остается надежда, что многие из тех, кто во время чрезвычайного положения впервые попробовали онлайн-шоппинг, будут пользоваться им и в дальнейшем”.

Если оборот DPD Eesti в прошлом году составил 24,6 миллиона евро, то оборот всего балтийского подразделения DPD достиг 78 миллионов евро — в трех странах Балтии суммарно было доставлено 18,5 миллиона посылок.

В 2019 года суммарный оборот концерна DPD вырос на 7% в сравнении с предыдущим годом, достигнув 7,8 миллиарда евро. В результате DPD является второй по размеру европейской компанией, оказывающей услуги доставки посылок. Концерн DPD доставил 1,3 миллиарда посылок, причем рекордным днем стал имевший место в ноябре Киберпонедельник, когда было доставлено целых 10 миллионов посылок.