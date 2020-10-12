Обнадеживающая информация: в столице наконец-то начинается ремонт Петербургского шоссе?

Насколько известно Терику, республиканское правительство приняло решение "стимулировать рынок дорожного строительства", и в рамках этого будет запущена работа по дополнительным строительным объектам.
"В этой сфере положительным является то, что в сотрудничестве с городом Таллинн есть планы начать подготовку к реконструкции отрезка от виадука на перекрестке Петербургского шоссе и Смуули теэ до границы города", — сказал Терик, не конкретизируя срок работ по времени.
По информации Терика, общая сумма ремонта Петербургского шоссе составляет 48 миллионов евро, и при финансовом участии государства в будущем году можно будет уже начать проектные работы.
Получить дополнительную информацию от Министерства экономики и коммуникаций порталу Delfi сегодня не удалось.
Ранее мэр Таллинна Михаил Кылварт констатировал, что состояние Петербургского шоссе оставляет желать лучшего.
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