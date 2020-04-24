Обманутые инвесторы обратились в Государственную прокуратуру и ЦеКриПо с жалобой на Swedbank

В жалобе инвесторы обвиняют банк в том, что он на протяжении многих лет предоставлял инвесторам ложную информацию с целью выиграть время. По мнению инвесторов, этими действиями банк хотел добиться истечения срока требований о возмещении ущерба в свою сторону.

Отмечается, что год назад вступило в силу судебное решение, по которому выдвинутое через банкротного управляющего в интересах инвесторов требование было признано недействительным за истечением срока давности. Таким образом банк добился своего и инвесторы понесли урон в размере 8,4 млн евро.

Присяжный адвокат Мария Мяги-Рохтметс отмечает, что банку с самого начала должно было быть известно, что ”малоценнные участки сельскохозяйственной земли” невозможно продать по цене, близкой к той, по которой они были приобретены. ”Нужно было с самого начала быть честным по отношению к своим клиентам, а не вводить в заблуждение неоднократными продлениями сроком выкупа, — якобы все налаживается”, — сказала она.

”Если я покупаю в мустамяэской хрущевке квартиру за миллион евро, то я не могу надеяться, что когда-то смогу продать ее за миллион”, — привела пример адвокат.

Своей методики анализа банк не раскрывает, однако продолжает утверждать, что сделал все правильно: земли были куплены по действовавший рыночной цене и управление программой эмиссии осуществлялось верно. В ходе судебного производства представители банка заявили, что соответствующие документы у них не сохранились, в связи с чем предоставить их невозможно.

”Теперь Государственная прокуратура должна решить, достойна ли деятельность Swedbank расследования или проще и тут спрятаться за истечением срока давности”, — добавила Мяги-Рохтметс.

Шесть эмиссий долговых облигаций были проведены в 2007 году при активном участии Swedbank. Банк получил от почти 200 инвесторов 8 467 000 евро и приобрел в Румынии 46,3 га сельскохозяйственных земель за 7 712 000 евро, то есть по 167 000 евро за гектар, в то время как в среднем сельскохозяйственные земли на тот момент стоили в Румынии в среднем 1000 евро за гектар. При этом более 755 000 евро банк взял в качестве платы за управление и предоставление услуги. С 17 октября 2011 года Swedbank приобрел 100 % проводивших эмиссию предприятий. С этого времени предприятия не предоставили ни одного годового отчета, которые позволяли бы получить достоверную информацию.