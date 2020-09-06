Обман на рынках закончился! Поэтому эстонских яблок на прилавках не найти(4)
Урожай яблок в этом году бедный. Свою роль здесь сыграли яблонная моль и теплая зима. Ну а как дела на базаре?
Урожай яблок в этом году бедный. Свою роль здесь сыграли яблонная моль и теплая зима. Ну а как дела на базаре?
Вчера на Центральном рынке эстонских яблок было не найти. Везде на ценниках написано "Польша", "Литва" или "Латвия". Цена в пределах 0,8 - 2,50 евро.
На рынке Балтийского вокзала выбор был пошире. Наряду с импортными яблоками были и эстонские. Цена на заграничный товар варьировалась от нескольких десятков центов до 2,50 евро. Эстонский продукт был представлен двумя сортами. "Осенний десерт" продавали по 1,70 за кило, а "Els" шел по 2,50.
От чего зависит цена?
На нынешнюю цену повлияли особо теплая зима и массовое распространение яблонной моли.
Хозяин предприятия Halika Õunatalu OÜ Лайри Касванд поясняет, что цена во многом зависит от того, где яблоки продают. "На рынке они дороже, потому что там посредники и плата за место", - говорит Касванд. Дешевле будет покупать прямо от производителя.
Урожай подпортили моль и теплая зима. "Яблок мало, и они, естественно, дороже", - говорит Касванд. Самые дешевые яблоки от этой садоводческой фирмы - от 1,50, а цена самых дорогих доходит до 4,50.
Как сказал Касванд, скудный выбор эстонских яблок на рынках объясняется тем, что продавцы больше не осмеливаются обманывать и выдавать импортные яблоки за эстонские. "После череды скандалов многие продавцы указывают правильную страну-поставщика".
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