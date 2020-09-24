Обладатели "королевской" фамилии могут получить бесплатный гамбургер в новом ресторане Burger King

В течение первой недели после открытия (30 сентября — 6 октября 2020 г.) все любители гамбургеров, вне зависимости от родного языка, но носящие ”королевскую” фамилию (Kuningas или — в переводе с эстонского — Король), на основании документа, подтверждающего личность, бесплатно получат один гамбургер Воппер (от английского Whopper, т.е. ”громадина”) в тартуском ресторане Burger King.

Первый ресторан всемирно известной сети быстрого питания Burger King за пределами Таллинна распахнёт свои двери в Tartu Lõunakeskus уже в следующую среду, 30 сентября в 15:00. Это уже пятый ресторан Burger King в Эстонии, но — первый ресторан за пределами столицы страны. С весны и начала лета этого года рестораны известной и полюбившейся гамбургерной сети уже работают в торговых центрах Rocca al Mare, Ülemiste и Lasnamäe Centrum, а также в историческом здании павильона ожидания Балтийского вокзала в Таллинне.

”Весной мы обещали открыть первый ресторан за пределами Таллинна до конца года, и город Тарту, второй по численности населения город Эстонии, и Lõunakeskus, как крупнейший торговый центр в Южной Эстонии — самое подходящее для нас место”, — прокомментировала выбор места открытия ресторана знаменитой сети быстрого питания руководитель береговой торговли и питания Tallink Grupp Катре Кываск.

По словам Кываск, уже с самого начала, цель компании заключалась в том, чтобы открыть первые рестораны во всех трёх странах Балтии именно в тех популярных и легкодоступных местах с высокой посещаемостью, в которых можно гарантировать, что мы будем у всех на виду.

Ресторан Burger King в Lõunakeskus, как и другие рестораны сети, соблюдает строгие стандарты для обеспечения безопасности всех посетителей и персонала. Работники ресторана носят маски для лица, у всех сотрудников в начале смены измеряется температура тела, а помещения ресторана подвергаются частой уборке и дезинфекции. Мы также просим и гостей соблюдать безопасное расстояние и пользоваться средствами для мытья рук и дезинфекции в ресторане.

За последние месяцы сеть ресторанов наняла на работу и основательно обучила более 30 сотрудников, которые будут работать в новом ресторане в Тартуском регионе.