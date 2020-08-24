"Обеспечить открытость границ". Эксперты разработали для Юри Ратаса рекомендации по оживлению экономики
Ведущие эстонские эксперты в области экономики составили для Юри Ратаса документ с рекомендациями по оживлению экономики.
Ведущие эстонские эксперты в области экономики составили для Юри Ратаса документ с рекомендациями по оживлению экономики.
По мнению экспертов:
- распространение вируса следует держать под контролем и быть готовыми к новым вспышкам
- снижение расходов в государственном бюджете покрывается на за счет урезания, а за счет кредитов, после чего происходит возврат к общеевропейским правилам государственного бюджета
- следует продолжать внедрение государственной реформы
- следует придерживаться консервативной линии при внедрении льгот и исключений
- краткосрочные меры должны поддерживать долгосрочные стратегические цели
- при формировании экономических мер следует исходить из регионального развития
- общая поддержка экономики может быть более эффективной, чем узконаправленные меры
- следует обеспечить открытость границ, восстановить свободное передвижение людей и товара
- поддерживать предприятия в снижении рисков заражения своевременной информацией и экспертизами
- рост долгового бремени государства не должен ухудшить конкурентоспособность экономики.
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